Vergato . Un mese di Playpark

Un mese fa esatto, il 5 giugno 2021, veniva inaugurato a Vergato in via Berlinguer il nuovo spazio attrezzato dedicato a bambini e ragazzi, denominato PlayPark. Una nuova area prima sociale che sportiva, attesa con trepidazione da grandi e piccini, che in queste prime settimane si sono continuamente e costantemente ritrovati per giocare e stare insieme. Nemmeno il forte caldo e la pioggia, né tanto meno la stanchezza, sono riusciti a fermare i tanti ragazzi presenti, che da subito si sono cimentati in partitelle, gare di tiro a canestro, giochi e sfide varie. Uno spazio che con il tempo, ci si augura, possa diventare davvero un punto fisso all'ordine del giorno per i giovani del territorio. L'importanza del PlayPark è stata poi evidenziata anche nelle strade stesse del Capoluogo, dove i bambini si sono organizzati quotidianamente per ritrovarsi nel loro nuovo posto felice, che fosse per giocare o anche solo per guardare, purché restassero insieme. Sono immagini ricche di emozione quelle in cui i ragazzi corrono spensierati sulla piastra da gioco o nella parte in erba a fianco, momenti che fino a qualche mese fa sembravano solo un miraggio o un ricordo pre-Pandemia, attimi che riconsegnano alla comunità sentimenti di normalità. Gioco, divertimento, compagnia, socialità ma anche educazione, rispetto degli altri e del luogo, cura, attenzione, decenza, utilizzo corretto e civile degli spazi: elementi che non devono e non dovranno mai mancare nel PlayPark, così come nella comunità, affinché tutti gli spazi che ci circondano possano restare integri, agibili e fruibili da tutti e per tutti. Solo così saremo in grado di avere spazi che soddisfino le nostre esigenze sociali; solo in questo modo potremo pensare di implementare le aree e non solo dover correre a riparare ciò che già c'è; solo così facendo potremo migliorare le opportunità di crescita, aggregazione e di inclusione dei nostri ragazzi. È passato solamente un mese dall'attesa e storica inaugurazione del PlayPark; è bastato solo un giorno ai più giovani per sentirsi a "casa". Roberto Giusti, Consigliere delegato allo Sport, alla Comunicazione e all'Innovazione Tecnologica per il Comune di Vergato