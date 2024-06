QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Boicottare l’Università Ebraica di Gerusalemme e interrompere la complicità con i centri di ricerca israeliani coinvolti nella guerra nella Striscia di Gaza. Con queste richieste i Giovani Palestinesi sono entrati di nuovo nel rettorato dell’Università di Bologna e hanno piantato l’ulivo ‘Hurriya’, “simbolo della vicinanza alla resistenza antisionista e segno della nostra presenza e delle richieste che da mesi avanziamo all’UniBo”, spiega il portavoce Ettore.

Il presidio era stato organizzato in occasione della discussione in Senato accademico della mozione presentata dal movimento che dal 7 ottobre ha a più riprese fatto pressioni sulla governance accademica, prima con l’occupazione della sede e poi con un accampamento in Piazza Scaravilli, oltre a diversi cortei in città. Prevista nella mattina di martedì 18 giugno, l’assemblea è stata improvvisamente rinviata a luglio: “L’università ci ha comunicato di aver istituito una commissione giuridica per analizzare la nostra mozione”, prosegue Ettore prima di illustrare il dossier sull’Hebrew University, la più antica università israeliana fondata nel 1925 dal movimento sionista e con cui l’Alma Mater ha degli accordi di ricerca: “L’Hebrew University ha decine di collaborazioni con l’industria delle armi e alcuni dei suoi campus sono costruiti nei territori occupati palestinesi. È un’istituzione profondamente complice del genocidio in Palestina. Questo è emerso dai documenti dell’Onu e degli osservatori internazionali”.

Soltanto ieri un gruppo di manifestanti ha fatto irruzione nell’Accademia delle Belle Arti dopo che il Consiglio Accademico ha deciso di rinviare la decisione sulla mozione del Consiglio docenti, il quale aveva chiesto l’interruzione degli scambi Erasmus con l’istituto di design Shenkar di Tel Aviv a partire dal prossimo anno accademico. L’ulivo ‘Hurriya’ era già stato piantato in Piazza Scaravilli durante l’ ‘acampada permanente’, ma era stato successivamente sradicato per scelta dell’ateneo bolognese: “Un gesto brutale - conclude Ettore - contro il simbolo che non è solo quello della nostra mobilitazione ma di tutto il popolo palestinese che in questo momento sta venendo massacrato”.