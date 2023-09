Hai 20anni e stai per iniziare a studiare all'Università di Bologna. Che tu sia fuorisede o no, che tu stia ancora cercando casa (probabile) o che tu stia ancora aspettando gli esiti dei test d'ingresso, ecco tutto quello che ti serve sapere se inizierai a studiare all'Unibo. Andiamo con ordine.

Questioni burocratiche

Come per ogni altra università, anche all'Unibo l'iscrizione, l'immatricolazione e i test di verifica dei requisiti hanno diversi step burocratici. Per ogni corso esiste un bando che spiega le modalità di immatricolazione e iscrizione, ma questo dovresti già saperlo. Il consiglio è quello di leggerlo attentamente e prestare attenzione, soprattutto alle scadenze, fare gruppo in questi casi potrebbe essere utile per stare dietro alle tante faccende burocratiche.

Da un po' di anni il ritrito del badge avviene in maniera automatica attraverso delle macchinette che stampano la tessera come se fosse un biglietto del treno. Sul sito dell'Unibo c'è l'elenco dei luoghi dove sono presenti le macchinette.

Inoltre sempre sul sito ci sono pagine dedicate rispetto all'attivazione della carriera Alias, informazioni sul fuoricorso, il riconoscimento per il titolo estero, l'abbreviazione di carriera e il riconoscimento della disabilità. Per gli studenti affetti da Dsa esiste un portale dedicato dove dichiarare la propria condizione, così da ottenere tempo extra o altri aiuti nel corso degli esami.

Per gli studenti lavoratori - ma non solo - è possibile attivare la carriera da "studente a tempo parziale". Attraverso la procedura infatti chi deve affiancare un impiego agli studi può avere i tempi di conseguimento del titolo raddoppiati, tuttavia ci sono alcuni limiti sui crediti e gli esami che si possono sostenere per ogni anno accademico.

Infine, un altro sito che ogni matricola imparerà a conoscere è Virtuale. La piattaforma dove ogni studente troverà i materiali, le informazioni, le slide, le lezioni e possibilmente anche i risultati degli esami di ogni lezione e corso. Non sempre i professori attivano la piattaforma della loro materia prima dell'inizio delle lezioni. Una volta però iniziato l'anno accademico sarà il punto di riferimento per lo scambio di materiale tra studente e professore per tutto il periodo universitario.

Ergo e Isee

Due sigle molto importanti per ogni studente: stiamo parlando di costi dell'Università. L'Ergo è l'ente regionale per il diritto allo studio. Ogni anno pubblica un bando che contiene opportunità, borse di studio e contributi per gli studenti. La domanda per l'accesso ai benefici non è mai semplice, per questo sul sito del portale si può accedere alle pagine “dossier studenti”, un servizio chat che permette di chiarire dubbi su modalità, scadenze e requisiti.

L'Isee invece è il documento della situazione economica. Con la presentazione dell'Isee è possibile ricevere sconti sulle tasse universitarie fino al loro azzeramento. Sul sito dell'Unibo esiste un portale in cui presentarlo durante la fase di iscrizione. Anche qui, occhio alle scadenze: farlo richiede tempo, quindi per chi può è bene rivolgersi a un commercialista.

Quest'anno resta in vigore il contributo per l'affitto erogato direttamente dall'ateneo. Si può fare domanda attraverso il bando di concorso pubblicato qui. Inoltre, in seguito all'alluvione, sono stati attivati alcuni benefit per gli studenti dei comuni interessati dai danni. Uni di questi è la riduzione dei requisiti minimi per l'accesso alle borse di studio, ad esempio.

Case e studentati

La piattaforma Ergo oltre a incentivi per studiare offre anche l'accesso agli studentati. Come per il resto, anche per accedere alle case dell'unico è necessario fare domanda e soddisfare certi requisiti, che potete trovare nella pagina web dedicata. Al momento non sono disponibili le foto delle stanze e tutti gli alloggi possono essere singoli o doppi. Per cui c'è la possibilità di avere un coinquilino all'interno degli studentati.

Ma veniamo al vero tema della Bologna Universitaria. Gli affitti. Se sei trai tanti che ancora sta cercando casa, ecco quale consiglio. A Bologna vige una regola: per trovare casa serve tanta fortuna, ma soprattutto il passaparola. Agenzie, gruppi social, annunci servono ma fino a un certo punto. Il maggiore consiglio è quello di venire qui in città e crearsi una rete di contatti. Per farlo, sono molto utili le reti studentesche, i corsi, i gruppi WhatsApp e le associazioni.

Vita associativa

La vita sociale è un punto fondamentale per chi inizia l'università da fuorisede. All'Unibo non manca, basta solo trovarsela o saperla cercare. Associazioni studentesche, gruppi di studio, ma anche gli stessi gruppi del corso sono un buon punto di partenza per crearsi contatti e amici. Sul sito dell'università c'è l'elenco di tutte le associazioni studentesche riconosciute con anche i contatti e gli indirizzi.

Fare gruppo aiuta in tutti gli aspetti della vita da studente, da quelli burocratici a quelli accademici. Come matricole il consiglio è quello di viversi appieno la zona universitaria: Piazza Verdi, Via Petroni, Via delle Moline, Piazza San Francesco, Montagnola, Giardini Margherita e Il Pratello sono solo alcuni luoghi della Bologna Universitaria. Ricordarsi sempre però di avere rispetto per la città, per quello che è uno spazio tutto dedicato ai giovani. Divertirsi sì, ma avendo cura del luogo e delle persone che ci vivono.

Ci sono però luoghi assolutamente da evitare come studente: anche a Bologna non mancano le leggende, per cui il consiglio è quello di non salire sulla Torre degli asinelli e di non andare a San Luca prima della laurea, così come evitare di attraversare piazza Maggiore in diagonale. Forse - almeno secondo le superstizioni - ne risentiranno gli studi!

Servizi e opportunità

Infine, le ultime questioni legate alle opportunità e ad altri servizi. Come studenti l'Unibo offre servizi di aiuto psicologico e medico, quest'ultimo per chi non può permettersi di cambiare residenza. Telefonando a un numero che trovate in questa pagina si attiverà una triage che valuterà la situazione medica del caso e le eventuali cure. Non manca, come in ogni città, il servizio di guarda medica.

Sono attivi anche i servizi bibliotecari di ateneo che fornisce informazioni sulla disponibilità di libri di testo e di posti per le aule studio (l'elenco di quest'ultime è scritto qui). Inoltre, per chi avesse bisogno di stampare documenti in varie copisterie c'è Via delle Belle Arti con una vasta scelta di negozi a prezzi contenuti.

Le opportunità e i servizi non si fermano certo qui. In questo portale sono disponibili tutte le informazioni in merito a quanto offre l'ateneo. Parliamo di sport, vita universitaria, conferenza, incontri, imprenditorialità, associazioni, borse di studio, concorsi e molto altro.

In bocca al lupo per il tuo primo anno all'Unibo!