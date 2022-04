Efficacia vaccini Covid: ecco cosa rileva lo studio Unibo

Anche contro la variante Omicron, e anche a sei mesi di distanza dall'ultima somministrazione, i vaccini anti COVID-19 mantengono un'elevata capacità di protezione contro le forme più gravi della malattia. Lo rivela per la prima volta uno studio pubblicato sulla rivista Vaccines e coordinato da Lamberto Manzoli, medico epidemiologo e professore presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Bologna.

La ricerca a sigla Unibo

La ricerca – che ha coinvolto anche studiosi dell’Università di Ferrara e dell’ASL di Pescara – ha seguito per oltre un anno l’efficacia dei vaccini contro il coronavirus sull’intera popolazione di una regione italiana, l’Abruzzo. I dati raccolti hanno permesso di analizzare diversi aspetti, tra cui le differenze tra vaccinati con due e tre dosi, la persistenza della protezione a sei mesi dall'ultima dose, la severità e contagiosità della variante Omicron sia tra i vaccinati che nei non vaccinati e le differenze tra popolazione giovane e anziana.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Vaccines con il titolo “Effectiveness of COVID-19 Vaccines in the General Population of an Italian Region before and during the Omicron Wave”. L’indagine è stata coordinata da Lamberto Manzoli; hanno inoltre partecipato Cecilia Acuti Martellucci e Maria Elena Flacco dell’Università di Ferrara, insieme a Graziella Soldato, Giuseppe Di Martino, Roberto Carota e Antonio Caponetti della ASL di Pescara.

“I risultati che abbiamo ottenuto confermano innanzitutto che chi ha ricevuto due o tre dosi di vaccino ha un rischio di ospedalizzazione o decesso per COVID-19 tra l’80% e il 90% minore rispetto a chi non è vaccinato”, spiega il professor Manzoli. “E abbiamo visto che questa protezione, pur diminuendo, rimane comunque elevata anche contro la variante Omicron, anche a distanza di sei mesi dall’ultima dose”.

Efficacia col passare dei mesi

Nonostante sia emersa infatti una riduzione del 30% dell’efficacia del vaccino dopo sei mesi dall’ultima somministrazione, anche tra chi ha ricevuto solo due dosi il rischio di conseguenze gravi da COVID-19 resta comunque del 70% minore rispetto ai non vaccinati, sia prima che dopo l’arrivo della variante Omicron.

In generale, è risultata essere modesta invece la protezione del vaccino contro l’infezione da SARS-CoV-2, sia con due che con tre dosi. Un dato che va però valutato considerando che le persone vaccinate avevano meno restrizioni in termini di accesso a luoghi pubblici e privati rispetto ai non vaccinati e quindi una più elevata possibilità di entrare in contatto con il coronavirus.

Infine, guardando alle differenze d’età, l’analisi ha mostrato che con la variante Omicron i rischi di conseguenze gravi per gli under 30 sono molto limitati, anche tra i non vaccinati.