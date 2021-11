Vaccino covid ai bambini dai 5 agli 11 anni, arriva l'ok dell'Ema

E mentre arriva il nulla osta per terza dose del vaccino anti covid anche per gli over 18, si incassa anche l'ok dell'Ema, l'ente regolatorio europeo, per vaccinare i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Solo con il via libera dell'Aifa le somministrazioni partiranno anche in Italia. Probabilmente accadrà a dicembre, nanche se al momento on c'è una data al momento.

Quale vaccino ai bambini?

Al momento per la fascia 5-11 sarebbe prevista una sola dose di Pfizer, con apposita dose pediatrica (ovvera ridotta rispetto a quella degli over 12). Per iniziare a somministrarlo -aveva spiegato il ministro della salute Roberto Speranza in occasione della conferenza stampa dell'altro giorno sul Decreto Super Green Pass - presumibilmente si dovrà attendere almeno fino al 20 dicembre, perché Pfizer non riuscirà a consegnarli prima e nemmeno si possono utilizzare quelli in frigo perché nella versione per bambini il dosaggio è appunto ridotto a un terzo.

Vaccino bimbi under 12, no obbligo green pass

Anche se ci si avvia verso il via libero definitivo delle vaccinazioni per i più piccini, l'ipotesi di obbligo vaccinale e di green pass per loro ora è esclusa. Incassato l'ok di Ema, ora si attende il responso Aifa , poi altra attesa per le consegna delle dosi pediatriche. Nel frattempo sarà avviata una campagna di comunicazione e - come aveva assicurato Speranza- "l'indicazione sarà di ascoltare i pediatri e i medici".