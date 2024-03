Vannacci presenta il nuovo libro: “Mie frasi mal interpretate” | VIDEO

Quasi un anno è trascorso dall'arrivo sugli scaffali del libro "Il mondo al contrario", opera indipendente del generale Roberto Vannacci che ha raggiunto il vertice delle vendite nell'estate del 2023. Rispondendo all' interesse del pubblico, l'autore ha rapidamente dato alle stampe un sequel, 'Il Coraggio vince' che approfondisce le tematiche del primo volume e integra elementi autobiografici. Il suo primo libro aveva catturato l'attenzione e non poche critiche per le sue affermazioni riguardanti le "Lobby gay", l'idea di "Italianità" e la "dittatura delle minoranze".

Promosso dall'associazione 'Impegno Civico', l'evento si presentazione del nuovo volume di Vannacci si è svolto all'hotel Europa Europa in una sala conferenze da oltre 300 posti, completamente esaurita.