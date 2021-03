 Covid, in Emilia Romagna primo caso di variante brasiliana

Si tratta di un 48enne, ora ricoverato a Forlì. Famiglia dell'uomo in isolamento. Al momento sarebbe l'unico caso di variante brasiliana accertato in Regione

La variante brasiliana del Covid arriva anche in Emilia Romagnaì. Individuata in 48 enne, che si trova ricoverato all'ospedale di Vecchiazzano - a Forlì - in condizioni stabili e in stato di isolatamento. In isolamento è anche la sua famiglia. Lo riferisce ForlìToday, aggiungendo che l'uomo era rientrato da un viaggio dal Sudamerica e sottoposto a tampone era risultato negativo. Salvo mostrare i sintomi del covid pochi giorni dopo. A quel punto un nuovo tampone, che ha dato esito positivo.

Quello del 48enne sarebbe ad oggi l'unico caso di variante inglese accertato in Emilia Romagna.

La variante brasiliana

Il ceppo brasiliano è stato individuato in sei Paesi al mondo, tra cui'Italia. Il primo caso italiano è stato registrato il 16 gennaio, quando un uomo rientrato dal Brasile all'aeroporto di Malpensa è risultato positivo. Per la prima volta è stata individuata in Sud America su un’infermiera di 45 anni, che aveva già contratto il Covid-19 cinque mesi prima. Nella seconda infezione i sintomi della paziente sono peggiorati, con i ricercatori che hanno analizzato il caso. I sintomi sono gli stessi del virus conosciuto poco più di un anno fa, ma solo più aggressivi.

Febbre, tosse secca e mal di gola, stanchezza diffusa, dolori muscolari, diarrea, congiuntivite, perdita del senso del gusto e dell’olfatto. La mutazione è stata ribattezzata col codice B.1.1.28. In Italia la variante brasiliana del Coronavirus ha superato il 4% dei casi, espandendosi dall’Umbria, per arrivare in Lazio e Toscana, secondo il quadro delineato dalla nuova “flash survey” condotta dall'Istituto superiore di sanità (Iss) e dal Ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler.