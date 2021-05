Vergato, una targa sul municipio per ricordare la medaglia d’oro al merito civile

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Si è tenuta lo scorso 25 aprile la Cerimonia per lo scoprimento di una targa all’entrata del Municipio del Comune di Vergato, in occasione del 77esimo Anniversario della Liberazione d’Italia, che ha visto la presenza di una parte dell’Amministrazione comunale con il Sindaco Giuseppe Argentieri, il ViceSindaco Stefano Pozzi e il Consigliere delegato Roberto Giusti, di Monsignor Silvano Manzoni che ha proceduto con la Benedizione, della Comandante della Polizia Locale di Vergato Elena Corsini, del Comandante della locale stazione Carabinieri Ermanno Lo Brano, del Luogotenente cariche speciali della Guardia di Finanza di Vergato Davide Rinnovasi, della Presidente dell’ANPI di Vergato Sandra Focci e del Gruppo Alpini con Sergio Capponi. Una lastra che riporta integralmente l’onorificenza conferita al Comune di Vergato ben diciannove anni fa, il 17 aprile 2002, con la Medaglia d’oro al Merito Civile dall’allora Presidente della Repubblica in persona, Carlo Azeglio Ciampi. Lo stesso Presidente definì il comportamento solidale da parte della popolazione vergatese nei confronti degli sfollati e dei sopravvissuti nella Linea Gotica del periodo 1044-1945 come uno “splendido esempio di generosità”. << Situato sulla “linea gotica”, durante l’ultimo conflitto mondiale il Comune si ritrovò al centro degli opposti schieramenti, subendo ogni sorta di violenza dalle truppe tedesche e un gran numero di bombardamenti da parte alleata, che provocarono numerose vittime e la distruzione della quasi totalità dell’abitato. La popolazione offrì lo splendido esempio di generosità nel soccorso dei superstiti e grande spirito di solidarietà per gli sfollati. >> A cura di: Roberto Giusti Consigliere delegato allo Sport, all’Innovazione Tecnologica e alla Comunicazione - Comune di Vergato

Gallery