Vergato contro la violenza sulle donne: sui ticket dei parcometri il numero da chiamare in caso di emergenza

Il Comune di Vergato è da sempre fianco le donne vittime di violenza e oggi la nuova iniziativa riguarda i ticket dei parcometri ,che d’ora in poi hanno impresso il messaggio: “Se sei vittima di violenza o stalking chiama il 1522. Il numero è gratuito e attivo 24 h su 24”. La nuova iniziativa fa seguito all’istanza portata avanti dal sindaco di Vergat- si legge in una notaa- Giuseppe Argentieri, e che la “Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati” ha erogato, nei giorni scorsi: un aiuto economico a una donna che circa 3 anni fa, fu vittima di un tentato omicidio.

A curare l’istruttoria è stata la comandante della Polizia locale, Elena Corsini, che ha sottolineato il grande impegno delle Istituzioni locali nell’assistenza integrata alla vittima: “è importante la presa in carico della parte offesa del reato anche dopo il processo. L’intervento rapido delle Istituzioni locali, attraverso sostegni economici e aiuti psicologici, sono segni tangibili di solidarietà e vicinanza alla vittima”.

Giuseppe Argentieri, sindaco di Vergato, spiega: "Fin dal nostro insediamento, grazie alla competenza della comandante della Polizia locale, Elena Corsini, abbiamo dedicato grande attenzione al tema della violenza, in particolare quella sulle donne, realizzando la stanza dell'ascolto e aderendo alla “Fondazione regionale di sostegno alle vittime di reati” attraverso la quale siamo riusciti ad aiutare due donne vittime di gravi casi. La diffusione del numero antiviolenza attraverso i tagliandi emessi dai nostri parcometri, vuole esser un ulteriore segnale di attenzione e di presenza finalizzato al presidio del nostro territorio”.

Il 1522 è un servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento pari opportunità. Il numero gratuito (anche da cellulare) da supporto alle vittime di maltrattamenti in famiglia e stalking.