Bologna in piazza a due anni dalla guerra in Ucraina. Lepore: "La propaganda russa non sarà mai politica europea"| VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Ucraini e bolognesi uniti per marcare i 2 anni dall'inizio dell'invasione russa. Oggi al Nettuno più di 300 persone si sono riunite per cantare l'inno nazionale e celebrare la resistenza del popolo ucraino.

Tra gli ospiti di onore un veterano che è rimasto ferito ed è venuto in Europa per riabilitarsi: "sono qui per dare testimonianza del fatto che noi combattiamo per la nostra e la vostra libertà, vedervi così tanti oggi in piazza è molto importante."

Sul palco anche il primo cittadino Matteo Lepore che ha avvertito i cittadini dei pericoli della "propaganda russa, che vuole infiltrarsi nella politica europea". Il sindaco ha rassicurato la comunità ucraina delle Due Torri dichiarando che le bugie putiniane "non sono benvenute a Bologna".