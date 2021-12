Natale a Bologna, le più belle vetrine in città |FOTO

Luci, musiche, decorazioni di ogni genere e idee originali a tema natalizio: Bologna a Natale è ancora più bella e oltre alle luminarie "effetto wow" (quelle in via D'Azeglio dedicate alla grandissima Raffaella Carrà sono bellissime) girando per la città ci si imbatte anche in tante belle vetrine. Impossibile fotografarle tutte, ma eccone una buona parte: da Galleria Cavour a via Farini, da via Val D'Aposa a via Castiglione, ecco i vetrinisti più fantasiosi

