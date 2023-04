Via Carbonesi pedonale, all'inaugurazione anche Bologna30: "Meravigliosa occasione"

Si avvicina il "D" day ovvero, parafrasando, l'avvio della pedonalizzazione sperimentale di via De' Carbonesi, riaperta dopo il lavori di riqualificazione.

Se l'iniziativa ha incontrato la contrarierà delle opposizioni che la giudicano un danno per gli esercenti nonché una decisione ideologica e a scopo esclusivamente turistico, si tratta di "una meravigliosa occasione per tutte le bolognesi e i bolognesi" per il comitato Bologna30 che si batte per "una città più vivibile e sicura" e che ha ottenuto di fissare i limiti di velocità dei veicoli a 30 km all'ora, soprattutto in centro.

Gli stessi attivisti saranno presenti sabato 8 aprile, primo giorno della nuova pedonalizzazione, e invitano la cittadinanza "a venire a sperimentare insieme un nuovo modo di vivere la via, senza traffico, smog e rumore".

"Saremo in strada anche per chiedere il ripristino della corsia preferenziale in via Farini: un passaggio fondamentale per agevolare autobus e taxi durante la settimana ed evitare che una strada appena riqualificata torni a essere, dal lunedì al venerdì, un'autostrada di attraversamento del centro storico cittadino - scrivono in una nota dando Appuntamento a - sabato 8 aprile alle ore 10, per portare in strada l'energia delle persone, la voglia di stare insieme, il piacere di trovarsi a passeggiare, giocare, fare shopping e divertirsi con calma e serenità".