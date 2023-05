Carbonesi perdonale, continuare o no? "Da valutare", per l'Ascom. Ma Lepore: "Si va avanti"

Continuare o meno con la pedonalizzazione nel week end in via de’ Carbonesi? A un mese dall'avvio della sperimentazione, è arrivato il momento per il Comune di tirare le prime somme, soprattutto dopo la scarsa presenze di persone riscontrate alla domenica.

Il Pd boccia gli odg del centrodestra

Per il sindaco Matteo Lepore però non ci sono dubbi, la sperimentazione “continuerà” anche perché, spiega, "quando vedo una strada silenziosa dove si può passeggiare non penso che sia un fallimento”. Più prudente il Pd che dopo aver bocciato gli ordini del giorno presentati da Lega e Fratelli d’Italia in Consiglio comunale per mettere la parola fine alla sperimentazione, promette una “verifica” alla pedonalizzazione in corso. Verifica che “si può concludere in almeno due modi”, spiega il presidente della commissione comunale Attività produttive, il dem Roberto Fattori, ossia continuando così o riaprendo la strada alla circolazione delle auto anche nel week end. Dopodiché, secondo Fattori, le foto che ritraggono la strada deserta non dicono tutto, "ne venivano pubblicate anche per via Indipendenza quando furono introdotti i T-days". Il dem però assicura che il bilancio della "verifica" annunciata verrà portato in commissione, dove saranno ascoltate anche le categorie economiche, che "si sono espresse a favore di questo tipo di intervento".

L'Ascom: "Con il caldo molti al mare o in campagna"

L’Ascom a dire il vero sta già mostrando alcuni dubbi attraverso il direttore Giancarlo Tonelli. "La sperimentazione l'avevamo accettata nella logica di dialogare con il Comune rispetto ai risultati che ci sarebbero stati. Dopo un mese si è notata una differenza tra sabato e domenica: sabato c'è una maggiore presenza. La domenica, complici i primi caldi, molti vanno al mare o in campagna. La sperimentazione andrà valutata sotto tanti aspetti", spiega Tonelli. Insomma, per il direttore di Ascom "è il momento di tirare le somme” e “con il Comune bisognerà valutare tutto quello che complessivamente questo provvedimento sta comportando".

Cavedagna (Fdi): "Totale fallimento"

Per il centrodestra, invece, c’è poco da attendere, la pedonalizzazione “è un totale fallimento”, va infatti all’attacco il capogruppo di Fratelli d’Italia Stefano Cavedagna. “I commercianti – aggiunge - hanno deciso di non alzare le serrande la domenica, ma restano i disagi sia per i mezzi privati che per quello pubblico". E pure per il leghista Matteo Di Benedetto, “l’amministrazione non può che fare un mea cupa e un passo indietro”.