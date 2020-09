Monzuno: per i viandanti uno spazio di book-crossing lungo la Via degli Dei

E' stato inaugurato a Monzuno 'Libera Libro', lo spazio di book-crossing per i viandanti lungo la Via degli Dei. In un locale totalmente ristrutturato nel centro delal cittadina, ogratuitamente viandanti e residenti potranno trovare libri da leggere, commentare e riconsegnare gratuitamente

Lo spazio è stato realizzato dentro un ex torretta dell'Enel utilizzata come magazzino e chiunque può prendere o portare i libri.Quello del book-crossing infatti, è un circuito internazionale nato per promuovere il libero scambio dei libri e la condivisione delle letture. Ogni libro può essere preso gratuitamente, commentato sul sito del book-crossing, e poi rilasciato in un altro punto. Lo spazio monzunese è vicino alla biblioteca, nella piazzetta Benassi, da sempre luogo di ristoro per i camminatori, visto che ospita una fontana di acqua potabile e una maxi cartolina, una cornice usata dai viandanti per farsi foto ricordo.

Per rendere visibile lo spazio l'amministrazione non ha voluto solo un segnale stradale, ma ha pensato anche a un dipinto, realizzato da Martina Consolini, Martina Musolesi e Lidia Bruscagin. Un murales che richiama alla libertà che concede la lettura.

"Monzuno è una terra vocata alla promozione della cultura. La comunità di è accogliente nei confronti dei turisti e dei visitatori - ha spiegato l'assessore alla cultura e vicesindaco Ermanno Pavesi - per questo abbiamo pensato ad un servizio rivolto ai residenti ma anche a chi è qui solo di passaggio. Libera Libro sarà aperto giorno e notte, chiunque potrà andare in qualunque momento a curiosare per cercare qualcosa che gli interessi".