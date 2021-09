Ozzano: inaugurata via Freddie Mercury nel giorno del compleanno del frontman dei Queen

Taglio del nastro per la nuova strada intitolata a Freddie Mercury a Ozzano. In tanti ieri sera hanno preso parte all'iniziativa del Comune, organizzata nel giorno del compleanno del cantante, partecipando all'inauguarazione della strada dedicata al frontman dei Queen, che collega la via Emilia a Via Tolara di Sopra, e a viale Nardi nel capoluogo.

"Gli ozzanesi sono accorsi numerosi alla serata -spiega il sindaco Lelli . dimostrando di apprezzare sì la musica dei Queen e la voce del grande Freddie Mercury, ma anche di avere tanta voglia di stare insieme e rivivere quella normalità che, in questo ultimo anno e mezzo, il Covid ha tolto, o comunque molto limitato. Come amministrazione comunale siamo contenti di essere riusciti, nel rispetto delle limitazioni previste, a far coincidere un momento istituzionale, quale è stata l'inaugurazione di una strada, con un momento di intrattenimento e di festa per tutta la comunità ozzanese".

Dopo il taglio del nastro è seguito un concerto di due ore dei Queen Vision: band che ha riproposto tutti i successi del gruppo inglese che ha fatto sognare, e fa ancora sognare, intere generazioni.