Lavori al canale del Reno, cambia il traffico in via Galliera

Dal 28 settembre partono le operazioni propedeutiche e dal 2 ottobre la chiusura del tratto di via Galliera verso via Parigi. Si tratta dei lavori sul tombamento del canale di Reno, all’altezza della piazzetta della Pioggia. Successivamente, da lunedì 2 ottobre, con la delimitazione dell’area di cantiere tramite la recinzione, saranno adottati provvedimenti che modificheranno la viabilità, come da ordinanza.

Via Galliera sarà chiusa nel tratto tra via Riva di Reno e via Parigi, mentre tramite un restringimento in piazzetta della Pioggia sarà consentito percorrerla nel tratto da via Riva Reno fino a via dei Mille. L'accesso veicolare al tratto di via Galliera che conduce a via Parigi, sarà possibile da via San Giorgio o da via de' Preti, dove sarà invertito temporaneamente il senso unico, che sarà quindi da via Schiavonia verso via Galliera.

Nel tratto tra via Riva di Reno e via Parigi il transito delle biciclette sarà cosentito esclusivamente con bici a mano, contestualmente verranno spostate anche le rastrelliere presenti in piazzetta della Pioggia e collocate in via Galliera all'altezza con via dell'Orso. Su entrambi i lati della strada è prevista l'istituzione di un percorso protetto per i pedoni.

La prima parte dell'intervento riguarderà lo spostamento dei sottoservizi e a seguire inizierà la demolizione e la ricostruzione della copertura del canale. I lavori, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, avranno la durata di circa due mesi.

I provvedimenti al traffico

Tra i giorni 02 ottobre e 02 dicembre 2023:

VIA RIVA DI RENO STRADA CHIUSA all'intersezione in direzione sud con via Galliera (direzione via Volturno - via Parigi)

- RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA con deviazione della circolazione veicolare in direzione nord (direzione via dei Mille) lungo la cosiddetta Piazzetta della Pioggia, previa rimozione dei fittoni lapidei

- DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA

VIA GALLIERA STRADA CHIUSA presso il civ.25/A

VIA GALLIERA DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE tra via De' Preti e con transito in senso unico alternato via Riva di Reno regolato a vista

VIA DELL'ORSO DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA all'intersezione con eccetto veicoli diretti agli spazi di sosta via Galliera

VIA DE' PRETI SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE (tratto perpendicolare con direzione da lato via Schiavonia a via Galliera) verso via Galliera

- SENSO VIETATO con direzione da Via Galliera verso lato via Schiavonia - via Santa Maria Maggiore