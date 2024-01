Potatura alberi, via Libia chiusa al traffico

Sabato 13 gennaio dalle 8 alle 16.30 via Libia chiusa al traffico per la potatura degli alberi.

La via sarà chiusa nel tratto in corrispondenza del ponte sulla linea ferroviaria: "L’intervento si rende necessario per completare i lavori di potatura degli alberi a ridosso del ponte, iniziati in regime di pronto intervento lo scorso mese di novembre a causa del forte maltempo" riferisce il Comune.

I provvedimenti al traffico

Dalle 8 alle 16.30 di sabato 13 gennaio: