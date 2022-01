Case da sogno: la spettacolare villa con piscina, parco e cappella privata sui colli

Una villa da sogno in una delle location più 'in' di Bologna è proposta in venditda dall'agenzia Engel&Volkers. Si tratta di un'abitazione con vista sul centro storico in via Siepelunga, con ben due ettari di parco.

Il complesso, si legge nella descrizione su Immobiliare.it, è composto da una villa padronale di epoca settecentesca finemente ristrutturata di 1.200 mq, una seconda villa di 335 mq, una grande piscina con area solarium, serra e cappella privata, oltre a due grandi autorimesse, tutto con assoluta privacy. Una vera e propria oasi di pace, vicina alla città ma immersa nella natura.

La villa padronale è caratterizzata da una splendida loggia passante affacciata sul viale lastricato che conduce a una scenografica fontana. Splendide terrazze garantiscono una magnifica vista su Bologna, mentre i soffitti d’epoca affrescati e a cassettoni perfettamente tenuti, impreziosiscono gli ampi volumi conferendo a questa dimora storica un'atmosfera di solenne e poetica armonia. La seconda residenza, con ulteriore accesso privato, affaccia sulla piscina.

Una villa da sogno, e da capogiro la richiesta. L'abitazione infatti, è in vendita a euro 6.700.000.

Guarda le foto della villa: