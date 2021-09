Ecco l'ultima performance del porno divo Franco Trentalance

L'ex divo per adulti presenta il nuovo vino rosso della linea dall'emblematico nome...

Il pornodivo Franco Trentalance torna a far parlare di se a Bologna lanciando 'fallo rosso', la nuova bottiglia di vino Schiopettino.

L'appuntamento è a Bologna il 16 settembre al Circolo Mazzini in via Emilia Levante 6. L'ex divo per adulti presenta il nuovo vino rosso della linea dall'emblematico nome: “Fallo!”. OrmI scrittore e personal coach, Trentalance firma e presenta il nuovo vino Schioppettino, prodotto insieme alla Cantina Spolert di Prepotto (UD) e sulle cui etichette sono incluse le frasi "motivazionali" dell'autore bolognese.

"La vera autostima si realizza solo conoscendo e amando se stessi" dichiara, dal retro della bottiglia, Franco Trentalance, così come si legge in una nota. L'ex divo dell'intrattenimento per adulti e volto noto della TV, nel 2021 si dedica alle proprie passioni e oltre a manuali e romanzi Thriller, nel 2021 produce tre tipologie di vino: Ribolla, Ribolla Spumante e Schiopettino. E Fallo! si preannuncia già un succeso...