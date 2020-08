Le vacanze dei vip bolognesi: le nostre "celeb" stanno in Italia e scelgono la barca

Le vacanze dei vip in questa strana estate? La nostra bellissima penisola è stata la meta preferita anche dei personaggi più noti, così come della maggior parte degli italiani che hanno scelto itinerari e mete nostrane, viaggi itineranti alla scoperta delle regioni e delle città d'arte. Il Ferragosto è appena passato e il primo giro di boa lo abbiamo fatto: ecco come è andata alle nostre "stelle".

Cristina D'Avena e Roberta Capua (bolognese di nascita la prima e di adozione la seconda) hanno scelto le onde del mare per i giorni di festa d'agosto. La regina delle sigle dei cartoni manda un saluto ai fans con il vento fra i capelli: "Ciurmaaaaa! All'arrembaggiooooo!" lo strillo che fa con le mani ben salde sul timone navigando dalle parti di Monte-Carlo.

E anche la bella Roberta Capua ha sullo sfondo un blu meraviglioso: "Le giornate... quelle belle!" il suo post di accompagnamento allo scatto pubblicato su Instagram.

Il fascino della barca ha colpito anche all'Isola d'Elba, dove Luca Carboni sta al comando della sua.

Una gita a Viterbo per Ferragosto. Gianni Morandi prosegue la sua estate tutta italiana: lo abbiamo seguito sui social lungo il suo percorso attraverso la Penisola qualche settimana fa, arricchita anche da qualche incontro speciale come quello con Al Bano e Loredana Lecciso. L'amatissimo artista bolognese è un ottimo esempio per tutti anche in quanto a responsabilità: la mascherina infatti è sempre con lui, addosso dove necessario e, come qui, al braccio.

Il difensore brasiliano del Bologna Danilo Larangeira ha scelto Capri: "Preoccupati di essere felice, non di avere ragione" scrive a commento di una foto che lo ritrae in una situazione di bellezza e pieno relax.

E ancora barca! Ecco lo scatto di Giorgio Comaschi in vacanza!