Al Marconi torna il volo diretto Bologna - Reykjavík

Vacanze estive in Islanda: PLAY airlines, compagnia low-cost islandese, riprende i collegamenti diretti dall’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna allo scalo Keflavík di Reykjavík a partire dal prossimo 8 giugno. I voli, effettuati il martedì e il sabato,

continueranno per tutta la stagione estiva, fino al 5 di ottobre.

“Anche quest’anno, siamo felici di tornare ad operare il nostro collegamento diretto da Bologna per Reykjavík” ha detto Einar Örn Ólafsson, CEO di Play. “L’Islanda è una destinazione molto popolare fra gli italiani, e l’estate rappresenta il momento per vivere appieno il fascino dell’estremo Nord. Viceversa, grazie al nostro collegamento diretto i turisti islandesi potranno approfittare del volo per scoprire Bologna, il suo territorio e la riviera romagnola, sinonimo di vacanza italiana al mare”.

Per l’estate 2024 PLAY opererà voli dall’Islanda per 35 destinazioni in Europa, negli Stati Uniti e in Canada. Con PLAY, i passeggeri in partenza dall’Europa possono acquistare voli in continuità per gli Stati Uniti o il Canada, anche con stop-over opzionale all’andata o al ritorno del loro viaggio, per fermarsi qualche giorno in Islanda e coniugare così la scoperta di due destinazioni transatlantiche.

Il volo da Bologna per Reykjavík sarà operativo dall’8 giugno come segue: Partenza da Bologna alle ore 22:30, arrivo a Reykjavík all'1.00 (+1 giorno) il martedì e il sabato. Partenza da Reykjavík alle 15.10, arrivo a Bologna alle 21:30, il martedì e il sabato.