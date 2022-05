Wanna Marchi, il ritorno: Netflix le dedica una docu-serie

Torna in tv Wanna Marchi e lo fa con un nuovo progetto di Netflix, che le dedica una docu-serie. Focus ovviamente la vita della televenditrice originaria di Castel Guelfo: dagli esordi come venditrice, alla pionieristica avventura delle televendite, fino alla rovina. Proprio all'apice del successo, infatti, la Marchi è caduta. A scoperchiare il vaso la lunga battaglia -partita dalle inchieste di Striscia la Notizia - che hanno portato a galla la serie di truffe che la "teleimbonitrice" - così come era stata ribattezzata dal programma di Antonio Ricci - aveva perpetrato insieme al mago do Nascimiento e alla figlia Stefania ai danni di persone spesso fragili e sole.

Perchè riaccendere i riflettori sulla Marchi?

Netflix ha deciso di puntare sulla "regina delle televendite", donna complessa e controversa che, con il suo carattere, il suo spirito e la sua riconoscibilissima voce, ha segnato la storia della TV, ma anche della cronaca italiana dagli anni '80 in avanti.

Perchè della scelta di riaccendere - ancora - i riflettori su questo personaggio? Netflix ha dichiarato di voler puntare su storie di persone molto conosciute da raccontare in modo sorprendente e mettendo in luce aspetti meno noti della personaggio. Il percorso della Marchi, infatti, non solo è stato longevo ma ha anche subito rigenerazioni e svolte costanti che potrebbero essere interessanti per il pubblico della piattaforma di streaming.

Quando esce la serie su Wanna Marchi

Al momento si conoscono ancora pochi dettagli sulla serie dedicata a Wanna Marchi. Dalle prime informazioni sappiamo che sarà composta da quattro puntate, diretta da Nicola Prosatore e prodotta da Gabiele Immirzi.

Non conosciamo neppure la data precisa di distribuzione della docu-serie Netflix ma, essendo stata annunciata come nuovo titolo della prossima stagione possiamo immaginare di poter vedere la serie tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023.