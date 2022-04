Torte a tema, nuziali o per cerimonia a Bologna: la nostra guida tra le pasticcerie top

Ogni grande evento che si rispetti termina con il taglio di una torta: che sia un matrimonio, comunione, battesimo, o cena aziendale non importa, fondamentale è che tutto si concluda con un dolce! Ma dove rivolegersi a Bologna per ordinanre una torta buona, unica e particolare? Di pasticcerie sotto le Torri è pieno, e tra quelle più o meno note, tutte dolci leccornie di ogni tipo, ma se siete alla ricerca di torte particolari e originali, alcune sono più specializzate di altre! Scopriamo quali sono!

Ali di Zucchero a Bazzano è un luogo magico, un laboratorio di pasticceria artistica specializzato in Wedding Cake e torte monumentali a tema, e dove vengono realizzate vere torte da favola. Qui riescono a coniugare eccellenza della pasticceria italiana con scenograficità e originalità. Dream Cakes - Torte da sogno a Bologna invece, realizza torte personalizzate di ogni tipo e per qualsiasi evento: compleanni, lauree, matrimoni, convegni aziendali, battesimi, comunioni, divorzi e chi più ne ha più metta. La Panierina a Monzuno è un piccolo laboratorio artigianale dove prendono forma leccornie di ogni tipo: capace di realizzare anche le richieste più particolari, lo zucchero si sposa alla perfezione con forme e colori unici. Perle del Bosco - Cake Topper a Vergato invece, è in grado di stupire tutti gli ospiti di un matrimonio ospiti con cake topper originali e personalizzabili, che somigliano molto anche ai veri sposi! Un'idea origine e divertente per celebrare il fatidico 'si'. Youcake a San Lazzaro di Savena è specializzata nella realizzazione di ogni tipo, in grado di creare torte nuziali eleganti e originali: le torte sono infatti decorate con pasta di zucchero in stile anglosassone. La Caramella a Bologna è un grande classico per la realizzazione di torte a tema wedding cake , in grado di soddisfare gusti e della vostra p ersonalità. Il pasticcere Gino Fabbri proporrà le migliori torte nuziali per concludere in bellezza questo giorno. Infine la Pasticceria Linda a San Giorgio di Piano darà un tocco dolce e unico al vostro evento, dove esperienza e creatività creano torte nuziali, buffet di dolci, intagli di frutta davvero unici.