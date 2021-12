Zecchino d’Oro: vince “Superbabbo”, il brano di Marco Masini interpretato dalla piccola Zoe

È “Superbabbo”, testo e musica di Marco Masini, Emiliano Cecere e Veronica Rauccio, il brano vincitore della 64ª edizione di Zecchino d’Oro, che si è conclusa oggi con la finalissima condotta dal direttore artistico Carlo Conti, in diretta su Rai1 dagli studi televisivi dell’Antoniano di Bologna.

La canzone, interpretata da Zoe Adamello, di 9 anni, proveniente da Impruneta (FI), si è aggiudicata il premio musicale. A votare la Giuria dei Piccoli, formata da 12 bambini provenienti da tutta Italia, e la Giuria Speciale formata da Francesca Fialdini e Paolo Conticini, conduttori delle puntate di venerdì e sabato; Orietta Berti, che durante la finale ha presentato in anteprima la sua Amazzonia, cantata insieme al Coro dell’Antoniano; Cristina D’Avena, grande amica di Zecchino d’Oro; e la cantante Elettra Lamborghini. Ai voti delle due giurie si sono aggiunti anche i voti dei bimbi del Piccolo Coro dell’Antoniano e della Galassia Zecchino, circa 2.000 bambini appartenenti a cori di tutta Italia affiliati all’Antoniano.

Al secondo posto si è classificato “Ci sarà un po’ di voi” (Testo di Maria Francesca Polli e Musica di Claudio Baglioni), al terzo "Potevo nascere gattino” (Testo e Musica di Lodovico Saccol).

«È stato molto bello» commenta Marco Masini «sono davvero felice per Emiliano Cecere e Veronica Rauccio, che hanno scritto il brano con me, sono felice per Zoe. Sono felice perché quest’esperienza mi ha regalato una dolcezza e una purezza nel fare questo lavoro che avevo un po’ perso, un po’ dimenticato. È un’emozione che mi porterò nel cuore sempre. Grazie a tutto lo Zecchino d’Oro, è stato davvero un grande onore!»

Zecchino D’Oro 2021: il testo di Superbabbo

Gli ho dato il nome di un eroe

perché gli voglio assomigliare

Il suo potere sta nelle carezze per rimproverare

E mi protegge così col sorriso più buono di tutti i biscotti che alla nonna ho rubato di notte

le sue mani sono il cuscino dove riesco a dormire

E mi porta a giocare

E mi porta a volare Insieme a lui

E mi aiuta a studiare

Ad imparare

a pescare

Lo sai chi è Lo sai chi è È Superbabbo

Bom bom bom bom bom

Bom bom bom bom bom bom bom bom Superbabbo!

E non si arrabbia neanche quando rompo il suo telefonino

ma con pazienza sa riparare il cuore triste di un bambino

Nasconde le mie bugie nell’armadio che posso aprire

solo quando riconosco di avere sbagliato

poi mi giro e fa sparire tutte quelle paure

E mi porta a giocare e mi porta a volare insieme a lui

E m’insegna a cantare A dire, fare e baciare

Lo sai chi è Lo sai chi è È Superbabbo

Bom bom bom bom bom Bom bom bom

bom bom bom bom bom Superbabbo!

Al centro di mille tempeste lui vive soltanto per darmi certezze

e non si stanca mai e non si arrende mai ed è invincibile È Superbabbo

Bom bom bom bom

Bom bom bom bom bom bom bom bom È Superbabbo

Bom bom bom bom bom bom Bom

bom bom bom bom bom bom bom Superbabbo!

perché mi porta a giocare

perché mi porta a volare insieme a lui

E poi m’insegna a guardare tutte le cose da amare

Lo sai chi è Lo sai chi è È Superbabbo

bom