Zona rossa, i negozi che restano aperti

Da oggi Bologna è ufficialmente in 'rosso', come voluto dai sindaci preoccupati per la situazione pandemica nell'area metropolitana felsinea. Mentre scuole materne, nidi, parrucchieri ed estetisti si accingono a chiudere dal prossimo 6 marzo, seguendo le indicazioni del nuovo Dpcm degl Governo, le altre regole da zona rossa entrano in vigore oggi. Così come la chiusura delle attività commerciali. Vediamo nel dettaglio quali sono.

Chiusura negozi chiusi da giovedì 4 marzo

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (sotto elenco completo), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali.

Restano aperte anche edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.

Nelle giornate festive e prefestive, sono chiusi gli esercizi commerciali all’interno dei centri commerciali e dei mercati, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad esse assimilabili ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presìdi sanitari, punti vendita di generi alimentari, librerie, punti vendita di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.

I negozi che restano aperti in zona rossa

Commercio al dettaglio

? Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e

bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non

specializzati di alimenti vari)

? Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

? Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le

telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

? Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici

ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi

da inalazione

? Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

? Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in

esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

? Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse

ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati

? Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

? Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il

giardinaggio

? Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi

specializzati

? Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati

? Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

? Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio

? Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati

? Commercio al dettaglio di biancheria personale

? Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi

specializzati

? Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori

? Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati

? Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi

specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)

? Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

? Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi

specializzati

? Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

? Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi

specializzati

? Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

? Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

? Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

? Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali

? Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne;

fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti;

biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati

? Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per

corrispondenza, radio, telefono

? Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Mercati in zona rossa

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

