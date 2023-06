Alluvione: da Airces assegno di 8.000 euro alla Coop l'Orto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

A margine dell'assemblea dei soci di Airces (Associazione Italiana Revisori Legali dell'Economia Sociale), il presidente Piero Landi ha consegnato al presidente della cooperativa L'Orto, Simone Spataro, un assegno di 8.000 euro. L'importo è stato raccolto dai soci dell'Associazione per supportare la cooperativa L'Orto, gravemente danneggiata dall'alluvione dello scorso maggio. Nel corso della consegna dell'assegno, il presidente Landi ha sottolineato la grande partecipazione degli associati all'iniziativa. La cooperativa l'Orto nasce nel 1984. È una delle prime cooperative sociali che ha integrato l'agricoltura e disabilità. A seguito della rottura dell'Idice in prossimità della struttura Casa C.Chiti è stata evacuata e tutti gli ospiti nel residenziale sono stati portati in residenza temporanea. I progetti si sono interrotti. Il presidente Spataro ha aggiunto che "il danno è molto ingente ed a oggi non è possibile quantificarne l'entità dato che la zona interessata non è ancora raggiungibile e lo stabile ovviamente non è ancora accessibile. A quasi un mese dall'alluvione la Cooperativa vive ancora nell'incertezza del futuro. Una cosa la sappiamo, vogliamo uno spazio per i nostri ragazzi; non sappiamo se sarà possibile rifarlo lì, in un ambiente morfologicamente modificato. Fino ad oggi certamente non siamo stati con le mani in mano, né tantomeno abbiamo pensato di aspettare i risarcimenti. Quello che può fare una piccola cooperativa sociale poco patrimonializzata è di riattivarsi, subito". Airces, da sempre impegnata nella formazione e con particolare attenzione all'economia sociale, ha proseguito i lavori della giornata a cui hanno preso parte anche l'assessore del Comune di Bologna Massimo Bugani, che ha portato i saluti del sindaco, e il presidente di Legacoop Nazionale Simone Gamberini, che ha sottolineato l'importanza di Airces nel formare sindaci e revisori di società.