Despar, bilancio positivo e nuove aperture nel bolognese: "A Ozzano un negozio entro l'anno"

Ai posti di lavoro già creati, altri in arrivo entro l'anno per il nuovo store di Ozzano del'Emilia. Il marchio Despar cresce in regione e nella provincia di Bologna, i dati oggi lo testimoniano: un fatturato che ha raggiunto i 2.474 miliardi di euro e investimenti pari a oltre 100 milioni di euro per incrementare e migliorare punti vendita e strategie di potenziamento. Una crescita in cui l’Emilia-Romagna, e anche Bologna, sono sempre più al centro: dopo l’apertura dell’Interspar di Imola e la recente inaugurazione del Centro direzionale e logistico di Castel San Pietro Terme ci sarà quella del nuovo punto vendita di Ozzano, per il quale sono già attive le selezioni del personale.

Despar, i numeri dell’Emilia-Romagna e del bolognese: "Entro l'anno arriva Ozzano"

Solo nella nostra regione il fatturato è arrivato a 337 milioni, il quale ha permesso di fatto di raddoppiare il valore dell’azienda in pochi anni: “Questo risultato è figlio dell’accresciuto apprezzamento per la rete esistente – ha detto Alessandro Urban, direttore generale per l’Emilia-Romagna, durante la conferenza stampa in cui il marchio ha presentato i dati del 2021 – e di nuove e prestigiose aperture che attraversano la nostra regione e hanno consentito l’insediamento di tutte e tre le nostre insegne con interventi diversi tra di loro, ma accomunati dall’elemento della riqualificazione, rigenerazione, efficienza energetica e della strategicità dell’ubicazione sul territorio con valorizzazione dell’accessibilità leggera (ciclo-pedonale)".

“Sulla provincia di Bologna abbiamo una novità - continua Urban descrivendo lo scenario del territorio - l’apertura a Ozzano di un nuovo Eurospar lungo la via Emilia. Si tratta di un supermercato da oltre 1.200 mq di superficie di vendita, che arriverà dopo la demolizione di un ben più grande capannone. Sarà un edificio più contenuto, moderno e in piena linea con il nostro stile. Le selezioni del personale sono già aperte e l’obiettivo è festeggiare insieme l’apertura a Natale 2022”.

Imola e dintorni: sushi e pets ad arricchire il parco commerciale della zona Marconi

Ma ci sono anche Imola e il suo circondario: "Imola e il suo circondario rappresentano la centralità dell'Emilia-Romagna nei nostri piani di investimento: dopo il centro logistico di Castel San Pietro, l'Interspar di via Marconi si arricchirà di due partner (Sushiko e Arcaplanet) che completeranno il nuovo parco commerciale. Inoltre, il punto vendita di Imola inaugurato da qualche mese rappresenta un buon esempio di filiera corta, avendo coinvolto piccoli produttori locali, che sono così potuti entrare nella gdo e di conseguenza in molte case".

Despar in E-R, un circolo virtuoso: "L'occupazione supera i mille posti di lavoro"

“Una trasversalità di presenza ed investimenti diretti dell’azienda – continua Urban – e di investitori che ripongono fiducia nelle nostre insegne confermata anche dall’importante polo logistico inaugurato nel cuore della regione ed ecco allora che gli investimenti tra diretti ed indiretti di operatori superano abbondantemente i 60 milioni. Questo impegno quotidiano e questi risultati sono possibili solo grazie all’ottimo lavoro svolto quotidianamente dai nostri colleghi, nei punti vendita, nel polo logistico, dagli imprenditori che hanno sposato la nostra insegna. E oggi siamo fieri di aver ampiamente superato i 1.000 colleghi in regione e soprattutto siamo fieri e grati del loro contributo quotidiano in periodi così complessi, del resto noi non ci siamo mai fermati”.

Prezzi a scaffale: cosa aspettarsi?

“E non ci siamo mai fermati nemmeno con le iniziative a supporto del territorio in un circolo virtuoso in cui cerchiamo di essere vicino ad attività di sensibilizzazione ed informazione, alle istituzioni comunali e regionali, alle persone che hanno più bisogno cui destinare le eccedenze alimentari, ai produttori di eccellenze locali che vogliamo far conoscere e valorizzare e a tante realtà sportive grandi e meno grandi che vanno sostenute per la positività dei valori che trasmettono che sono anche i nostri perché investendo e crescendo Insieme sul e col territorio ci sentiamo realmente e pienamente parte di esso – ha concluso Urban – e ovviamente non ci vogliamo fermare, ma vogliamo continuare a crescere”.