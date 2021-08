Dietetica preventiva, percorsi gratis per chi vuole migliorare lo stile di vita con un'alimentazione più sana

Un percorso di gruppo per parlare di sana alimentazione affrontando temi diversi come il calcolo dell’Indice di Massa Corporea, il diario alimentare, la dieta equilibrata, i comportamenti a rischio e le patologie correlate, l’importanza dell’attività fisica. Inoltre, i partecipanti riceveranno suggerimenti per gli acquisti e per la lettura delle etichette alimentari e saranno aiutati dagli esperti a organizzare il proprio piano di cambiamento e la stesura di un menù settimanale personalizzato.

Tornano i percorsi di Dietetica Preventiva in presenza nella Casa della Salute Reno-Sasso, all’Ospedale Bellaria e nella sede di via Gramsci a Bologna, ma ci saranno anche due percorsi organizzati online in modalità webinar.

Sono tutti percorsi gratuiti rivolti a persone che vogliono migliorare il proprio stile di vita cambiando le proprie abitudini o che vogliono ricevere consigli su come rendere più equilibrata la propria alimentazione. Sono indirizzati a persone che hanno un Indice di Massa Corporea (BMI) compreso fra 20 e 35 (l'indice di massa corporea BMI si calcola dividendo il peso (Kg) per il quadrato della statura (m)². Ad esempio una persona di 70 Kg, alta 1.70 m, avrà come BMI 24).

Gli incontri sono condotti da professionisti sanitari ed esperti in motivazione al cambiamento degli stili di vita.

Per iscriversi al corso o chiedere informazioni sul percorso, telefonare al numero 366 4342246 o scrivere a dieteticapreventiva@ausl.bologna.it.

Le date dei prossimi appuntamenti

Biblioteca Ospedale Bellaria (Bologna): 14, 21 e 27 settembre dalle 14 alle 16;

Casa della Salute Reno-Sasso (Casalecchio di Reno), Piazzale Levi Montalcini 5 - sala Corazza: 16, 23 e 29 settembre dalle 9 alle 11;

Sede amministrativa (Bologna), Via Gramsci 12 – aula Rossa: 6, 13 e 20 ottobre dalle 14 alle 16;

Webinar: 8, 15 e 22 ottobre dalle 9 alle 11;

Biblioteca Ospedale Bellaria (Bologna): 21, 29 ottobre e 4 novembre dalle 9 alle 11;

Casa della Salute Reno-Sasso (Casalecchio di Reno), Piazzale Levi Montalcini 5 - sala Corazza: 26 ottobre, 3 e 9 novembre dalle 14 alle 16;

Webinar: 8, 15 e 22 novembre dalle 13 alle 15;

Sede amministrativa (Bologna), Via Gramsci 12 – aula Rossa: 10, 17 e 24 novembre dalle 9 alle 11;

Biblioteca Ospedale Bellaria (Bologna): 30 novembre e 7, 14 dicembre dalle 14 alle 16;

Casa della Salute Reno-Sasso (Casalecchio di Reno), Piazzale Levi Montalcini 5 - sala Corazza: 2, 9 e 16 dicembre dalle 9 alle 11.

Prima di accedere al corso, occorre compilare il questionario delle abitudini alimentari e motorie collegandosi al link in fondo a questa pagina. Questo consentirà alla dietista di svolgere una prima valutazione. Gli iscritti sprovvisti di computer potranno compilare il questionario direttamente al primo incontro di gruppo.

Per partecipare al corso non occorre impegnativa del medico curante.