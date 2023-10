Yoga, screening e attività ludiche: giornata della prevenzione ai Giardini Margherita

Lezioni di yoga, camminate di gruppo e giochi aperti a tutti, ma anche consigli per un’alimentazione sana, uno stile di vita corretto e sulla prevenzione delle malattie. Sabato 7 ottobre i Giardini Margherita di Bologna diventano “I giardini della prevenzione”, l'iniziativa - organizzata dalla Regione Emilia-Romagna assieme all’Ausl e al Comune di Bologna - che coniuga sport e attività ludiche per adulti e bambini a utili momenti offerti dai professionisti sanitari delle Aziende sanitarie regionali, che saranno a disposizione del pubblico per parlare di salute e benessere della persona.

Il programma

“I giardini della prevenzione” è un grande villaggio dedicato allo stare bene in cui le tante associazioni e le realtà aderenti metteranno a disposizione dei partecipanti i propri spazi e saperi. Dalle 9 alle 18 il pubblico potrà provare tante attività: lezioni di yoga e qi gong, tiro con l’arco, biodanza, ginnastica dolce per anziani. Due le camminate di gruppo previste, una la mattina, alle 11, all’interno dei Giardini Margherita, e una il pomeriggio, con partenza alle 15.30 da piazzale Jacchia fino alla chiesa di San Michele in Bosco. Ancora, corsi di pilates, iniziative per bambini e di cura degli animali domestici.

Contemporaneamente sul fronte salute si potranno ricevere consulenze vaccinali, consigli individuali sull'alimentazione, informazioni su come aderire agli screening regionali, indicazioni su buone pratiche da adottare per stili di vita sani. E poi test della memoria, valutazioni dell’acuità visiva, rilevazioni della glicemia, analisi del cammino, sedute di riequilibrio posturale. Sarà presente una postazione digitale che misura contemporaneamente pressione arteriosa, frequenza cardiaca, stato di invecchiamento cellulare e stato di forma; spazio avranno anche le attività del Centro regionale Antidoping dell’Emilia-Romagna e quelle dei “Luoghi di prevenzione”, il Centro regionale di Didattica multimediale per la promozione della salute. Non mancherà il cibo grazie allo stand gastronomico di cucina “healthy”, per pranzare in modo salutare, realizzato in collaborazione con l’Istituto alberghiero ‘Veronelli’ di Casalecchio di Reno.

Il Piano regionale della prevenzione

La giornata rientra nell’ambito del Piano regionale della prevenzione 2021-2025: “La prevenzione è un alleato importante per la nostra salute - ha sottolineato l’assessore regionale alle Politiche per la salute Raffaele Donini - e attraverso questa iniziativa vogliamo portarla al di fuori delle sedi prettamente sanitarie, in un parco pubblico, avvicinandola ai cittadini. La tutela della salute pubblica e della collettività, la prevenzione e il miglioramento della qualità di vita - ha proseguito - costituiscono uno dei cardini dell’azione regionale, ma sono anche obiettivi da raggiungere insieme, attraverso l’impegno di tutti”.

Lo stanziamento di 2 milioni 150mila euro approvato dalla Giunta serve a finanziare, infatti, i Programmi regionali per la promozione della salute, del benessere della persona e della comunità e prevenzione primaria che tutte le Aziende sanitarie, da Piacenza alla Romagna, organizzano sul territorio: “Con ‘I giardini della prevenzione” abbiamo la grande soddisfazione di diventare regionali - ha commentato il direttore del dipartimento Sanità pubblica dell’Ausl di Bologna, Paolo Pandolfi’ - ospitando Aziende sanitarie e associazioni ben al di là dei confini metropolitani. È un altro passo in avanti, che ci responsabilizza e ci spinge a pensare ancora più in grande". Il plauso anche da parte della consigliera del Comune di Bologna Roberta Toschi: “I giardini della prevenzione sono la dimostrazione plastica di quanti siano gli attori, i partecipanti necessari a comporre il ricco quadro del benessere e della salute, intesa come situazione olistica, ma anche specifica, di ogni individuo, per le sue caratteristiche personali, preferenze, talenti e anche fragilità o disabilità”.