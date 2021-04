Stress da pandemia: arriva il servizio di supporto psicologico, prima seduta gratuita

Stress da pandemia? Anche a Bologna arriva il servizio di supporto psicologico gratuito. Sotto le due torri infati, Federconsumatori ER con il sostegno dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna ha avviato il progetto che prevede sedute psicologiche gratuite a chi ha bisogno di un aiuto nell'affrontare questo periodo così complesso.

L'iniziativa di Federconsumatori Emilia-Romagna è nata a seguito di incontri di confronto con l'Ordine degli Psicologi regionale sull'importanza dell'investire in psicologia e ideata per accogliere le richieste di tanti cittadini in difficoltà con la gestione di stress, ansia, depressione. "Dall'inizio della pandemia – spiega la presidente di Federconsumatori regionale Renza Barani in una nota – molte persone che si sono rivolte a noi hanno condiviso situazioni di difficoltà di varia natura quali ansia, fatica nel gestire rapporti interpersonali, disturbi del sonno. Il nostro lavoro sui territori ci consente di rappresentare vere e proprie “antenne sociali” e viste le richieste, abbiamo pensato di partecipare a un bando del Ministero dello Sviluppo economico rivolto alle associazioni dei consumatori e di attivare un servizio di consulenza gratuita ai cittadini coinvolgendo l'Ordine degli Psicologi dell'EmiliaRomagna".

"Siamo felici di contribuire a questa iniziativa, fornendo supporto psicologico ai cittadini provati dalla pandemia – dice Gabriele Raimondi, presidente dell'Ordine regionale degli psicologi -. Interagire con una realtà come Federconsumatori ci consente di portare la psicologia il più vicino possibile ai cittadini, uno degli obiettivi strategici del nostro impegno come Ordine. L'attività professionale degli psicologi è sostenuta economicamente dal bando, risulta quindi senza oneri a carico dei cittadini. La collaborazione con Federconsumatori continuerà anche in futuro anche sul tema del contrasto all'esercizio abusivo della professione. Auspico che in futuro potranno svilupparsi analoghe iniziative a tutela della salute psicologica dei cittadini e a riconoscimento della professione di psicologo".

Come usufruire del servizio

I cittadini potranno usufruire di un primo incontro gratuito e se decideranno di proseguire con le sedute, potranno farlo a una tariffa calmierata. Gli incontri si terranno negli studi privati delle psicologhe e degli psicologi convenzionati o presso gli sportelli di Federconsumatori. Il servizio è attivo in cinque città dell'Emilia-Romagna : Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia, Rimini.

A Bologna, gli interessati possono telefonare allo 051255810 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 per fissare un appuntamento.