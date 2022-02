La Clinica Baviera, centro specializzato in oculistica, consolida la posizione d'eccellenza nonostante la pandemia

A poco più di due anni dalla sua apertura, Clinica Baviera, l’Istituto leader a livello europeo nella correzione dei difetti visivi, fa il punto sull’andamento del suo centro a Bologna e annuncia come, nonostante il periodo difficile dovuto alla pandemia, quest’ultimo sia riuscito a consolidare quote di mercato importanti e a posizionarsi come clinica di eccellenza.

Aperta nel settembre 2019, nel centro storico della città in Piazza dell’Otto agosto, a pochi minuti di distanza dal centro storico della città e dalla stazione ferroviaria, di fronte ai giardini della Montagnola, Clinica Baviera Bologna è riuscita in poco tempo a conquistare il capoluogo emiliano grazie a professionisti di altissimo livello, all’impiego di materiali di alta qualità e ai costanti aggiornamenti delle tecnologie di ultima generazione.

Come afferma Pier Federico Fiorini, medico chirurgo e Direttore Sanitario di Clinica Baviera Bologna “Quando mi è stato chiesto di occuparmi del centro bolognese ho subito fatto presente che per riuscire a fare la differenza su questa piazza era necessario puntare su livelli di eccellenza sia in termini di preparazione dei medici a disposizione che di strumentazione da offrire ai nostri pazienti. Sono quindi molto felice che in brevissimo tempo, abbiamo già raggiunto ottimi risultati”.

Ha inoltre aggiunto: “Tra gli interventi più richiesti ci sono, in particolare, la chirurgia della cataratta e la correzione della presbiopia oltre a quella di tutti i difetti visivi. Anche tra i più giovani c’è molta richiesta. In questi casi, la correzione di miopia, l’ipermetropia e l’astigmatismo viene effettuata attraverso il laser ad eccimeri”.

La clinica di Bologna si sviluppa su una superficie di 600 mq, disposti su due livelli e collegati tra di loro da una scala interna. Gli arredi essenziali, giocati sui colori corporate dell’Istituto, bianco e blu, accolgono i pazienti per le prime visite di valutazione in vista degli interventi correttivi per miopia, astigmatismo, ipermetropia e presbiopia nella sala operatoria di cui il centro è dotato.

“Sono particolarmente soddisfatto di questo risultato” ha inoltre commentato José Maria Diaz – Leante, Country Manager di Clinica Baviera Italia, “perché ci permette di rafforzare la nostra presenza In Italia e, in particolare, nella zona nord-orientale, permettendo di offrire un servizio sempre più diffuso, caratterizzato da alti standard qualitativi”.

Clinica Baviera è convenzionata con le maggiori Assicurazioni Sanitarie e i principali Fondi Assistenziali.

Per avere maggiori informazioni in merito o per prenotare una visita di controllo è sufficiente chiamare il Numero Verde 800.22.88.33.