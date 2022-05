Come lavorare in sicurezza in caso di materiali con amianto

In caso di sospetta presenza di amianto, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa è necessario adottare comportamenti precauzionali per evitare esposizioni accidentali a fibre di amianto.

Cosa fare:

sospendi ogni attività lavorativa in prossimità del materiale sospetto;

avvisa il tuo datore di lavoro o il proprietario/responsabile dell'edificio in cui operi;

attendi le indicazioni del datore di lavoro o del proprietario/responsabile dell'edificio.

In tali circostanze, come riportato sul sito della Regione Emilia Romagna, il datore di lavoro e/o il proprietario/responsabile dell'edificio dovranno attivarsi per applicare quanto previsto dal DM 6/9/94 e adottare le misure di prevenzione e protezione previste dal DLgs 81/2008, a tutela dei lavoratori, dei terzi e dell'ambiente.

Cosa non devi fare con i materiali sospetti: