LloydsFarmacia: fino al 30 agosto consegna farmaci e parafarmaci gratuita per tutti

Prosegue il servizio di LloydsFarmacia, attivabile da App Lloyds, di consegna gratuita di farmaci e parafarmaci a domicilio, per tutti, fino a tutto agosto, su 30 LloydsFarmacia sul territorio della provincia di Bologna, di cui una in franchising. Sono oltre 60.000 le consegne effettuate fra marzo 2020/maggio 2021 a livello nazionale, a dimostrazione dell’apprezzamento del servizio da parte dei cittadini.



Fino alla fine di agosto, sarà possibile prenotare farmaci e parafarmaci con l’App Lloyds o contattando la LloydsFarmacia preferita e riceverli comodamente a casa, a titolo completamente gratuito. Sono ad oggi in totale 30 le Farmacie Lloyds sul territorio della provincia di Bologna, di cui una in franchising, che offrono il servizio.



“Siamo in una fase nuova, la campagna di vaccinazione avanza e siamo in attesa che le modalità operative siano del tutto definite, anche per le vaccinazioni in farmacia. Mettere in campo servizi e iniziative che possano fare sentire la popolazione affiancata e sostenuta, in questo nuovo periodo di contenimento della pandemia e verso la ripresa che tutti auspichiamo, è una testimonianza del nostro impegno. Il servizio di consegna a domicilio è sempre più apprezzato e richiesto, per motivi di sicurezza certamente, ma anche per i tempi frenetici della vita di tutti i giorni, o anche semplicemente per maggior praticità. L’integrazione dei servizi digitali all’esperienza e ai servizi di prevenzione e benessere in farmacia è la strada che abbiamo scelto di percorrere, proprio per andare incontro alle esigenze di tutti, incentivando quanto più possibile percorsi personalizzati di prevenzione e aderenza alla terapia. Si tratta di sfide più che mai cruciali.” È il commento di Domenico Laporta, Amministratore Delegato LloydsFarmacia.