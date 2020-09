VIDEO| Una band di cardiologi e Luca Carboni suonano insieme per la Giornata mondiale del Cuore

Il 29 settembre è la Giornata mondiale del cuore. Una campagna di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie cardio-cerebro vascolari, promossa in tutto il mondo dalla Word Heart Federation. Le malattie cardio-cerebro vascolari infatti, sono in assoluto la prima causa di morte in molti Paesi.

Da ben 19 anni questa campagna mondiale è promossa in Italia dalla Fondazione Italiana per il Cuore, membro nazionale di riferimento della World Heart Federation, con la collaborazione di Conacuore (100 associazioni di pazienti cardiovascolari), Fondazione Giovanni Lorenzini (Milano – New York), Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari, partner storici di questa iniziativa, e con il patrocinio di numerosi enti e delle Società Scientifiche nazionali. E la Bayer, in occasione della Giornata Mondiale del Cuore, ha ospitato sulla pagina Facebook “Il Battito del cuore”, uno speciale video celebrativo.

Portagonista una band di cardiologi, all’opera nel dare nuova vita alla canzone Ci vuole un fisico bestiale di Luca Carboni: l’incisione della nuova versione del brano, le interviste e i segreti del backstage durante la realizzazione del videoclip.