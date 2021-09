Parte 'Sextember': il primo mese dedicato alla salute e al benessere sessuale

Durex, leader nel mercato del benessere sessuale, annuncia “Sextember - Il Mese della Salute Sessuale”: un’iniziativa, in programma da oggi fino al 30 settembre 2021, che ha l’obiettivo di promuovere comportamenti sempre più responsabili e consapevoli in ambito affettivo e sessuale ed offrire un panel di servizi e consulti medici e psicologici alle persone.

Come si legge in una nota, l’iniziativa è in partnership con il Santagostino, rete di poliambulatori specialistici, la prima in Italia a sperimentare un modello di sanità fortemente digitalizzata. In Italia sono comuni le iniziative di sensibilizzazione dedicate a tematiche di prevenzione, ma quasi nessuna di queste ha avuto, fino ad oggi, un riferimento alla salute sessuale. È per questo motivo che Durex ha deciso scendere in campo, dando concretezza al proprio impegno affiancando l’offerta di servizi medici e psicologi alle attività di sensibilizzazione e comunicazione in ambito di prevenzione e salute sessuale.

L’iniziativa presenta una doppia anima:

Educativa: tramite la distribuzione di kit dedicati in oltre 1.200 farmacie di tutta Italia e materiali informativi nelle sedi e negli ambulatori del Santagostino in Lombardia, Durex vuole sensibilizzare le persone sul concetto ampio di benessere sessuale, che non è soltanto riferito agli aspetti clinici ma che necessita di educazione all’amore, alle emozioni, al rispetto, alla consapevolezza e alla responsabilità delle proprie scelte

Clinica e psicologica: attraverso la messa a disposizione, in forma gratuita, di videoconsulti (ginecologici e ostetrici, andrologici, venereologici e dermatologici) e videoconsulenze (psicosessuologiche) online da parte di medici e psicoloterapeuti del Santagostino per le persone che lo richiederanno e che ne avranno bisogno. La sinergia creata dalla partnership tra queste due realtà permetterà di coniugare l’impegno di Durex con l’esperienza medico-psicologica e la capillarità del Santagostino, non solo riferita agli ambulatori fisici ma anche e soprattutto alle sue tecnologie all’avanguardia che permettono di svolgere i consulti in modalità digitale offrendo alle persone servizi di alta qualità a tariffe accessibili.

Con la ripresa delle attività sociali, della scuola, dei contatti e dei rapporti, che tanto sono mancati nell’ultimo anno e mezzo a causa della pandemia da Covid-19, settembre rappresenta un vero e proprio momento di ripartenza che Durex, con il progetto Sextember – Il Mese della Salute Sessuale, vuole celebrare gettando una base importante nel tentativo di creare un momento dedicato alla salute e al benessere sessuale e ai servizi di supporto in questo ambito, promuovendo un sempre maggiore dibattito sulla tematica tra istituzioni, pubblico e privato. A questo proposito, Durex è pronto a collaborare con tutte le istituzioni.

La collaborazione tra Durex e il Santagostino permetterà, a chiunque lo vorrà e per tutto il mese disettembre 2021, di accedere ai servizi di supporto medico e psicologico messi in campo nell’ambito di questo progetto. Grazie ad una web chat dedicata, attiva dall’1 al 30 settembre al sito web www.mesedellasalutesessuale.it, sarà possibile accedere, in forma gratuita, a un colloquio orientativo e informativo con psicologi dedicati e formati del Santagostino che permetterà di analizzare il bisogno dell’utente e, in caso di necessità, indirizzarlo alla prenotazione di un videoconsulto medico o di una videoconsulenza psicosessuologica con uno specialista del Santagostino. In particolare, il videoconsulto, della durata prevista di 15 minuti, servirà per inquadrare in maniera generale la problematica cui seguirà, se ritenuto necessario dallo specialista coinvolto, un percorso terapeutico – previa visita medica – in base al bisogno manifestato. La videoconsulenza psicosessuologica, singola o di coppia e della durata di 30 minuti, consisterà invece in un inquadramento generale del paziente, che potrà poi sfociare nella prenotazione di un primo colloquio psicosessuologico fisico oppure virtuale. Infine, con riferimento particolare alla città di Milano, Durex e il Santagostino metteranno a disposizione un camper dedicato in alcune piazze con l’obiettivo di creare un punto di contatto fisico e diretto tra gli specialisti del Santagostino e le persone interessate ai messaggi chiave dell’iniziativa. A bordo del camper, e sempre in forma gratuita, sarà possibile ricevere materiale informativo sul sesso sicuro e richiedere un confronto di 30 minuti con uno psicosessuologo.

Fonte: ufficio stampa HAVAS PR