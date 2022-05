Appennino: i sindaci in coro chiedono l ’attivazione del piano di riordino del presidio ospedaliero di Vergato

"Ancora una volta il bene comune ha caratterizzato l’azione politica ed amministrativa dell’Appennino": questo quello che è emerso al termine dell’ultima riunione del Distretto Sociosanitario dell’Appennino bolognese che, nei giorni scorsi, ha votato all’unanimità un documento con il quale si chiede alla Regione Emilia-Romagna l’attivazione del piano di riordino del presidio ospedaliero di Vergato come previsto dal piano del 2017, a partire dall’attivazione h24 del Pronto soccorso, così come riporta una nota. L’unità di intenti è stato il punto nodale della richiesta: tutti i sindaci presenti non hanno avuto nessun dubbio nell’accogliere la richiesta avanzata del “Comitato Noi voi Vergato” che chiedeva una presa di posizione riguardo la conferma dell’Ospedale del comune montano quale sede importante e strategica per l’assistenza sanitaria del territorio.

Alessandro Santoni, presidente del Distretto Appennino, ha spiegato che "approvare questo documento è importante perché conferma la piena sintonia dei sindaci del Distretto riguardo la necessità di valorizzare l'Ospedale di Vergato ed i suoi servizi in accordo con quanto contenuto nel piano di riordino del 2017, e che, come tale, vede fondamentale la riapertura del PS h24. Un distretto che con questa ulteriore azione dimostra ancora una volta di sapere lavorare insieme nell'interesse plurale del territorio e a difesa dei servizi, tanto fondamentali e quanto necessari per i propri cittadini” Morena Cioni, presidente del “Comitato Noi voi di Vergato”, ha dichiarato: “Esprimo soddisfazione per il risultato ottenuto con l’ordine del giorno che il Comitato ha deciso di inviare a tutti i Comuni del Distretto. Questa collaborazione sul territorio significa che per la prima volta le Amministrazioni sono unite e hanno un unico fine: preservare la salute dei cittadini del medio - Alto Reno e preservare, potenziandoli, sia l’Ospedale di Porretta che quello di Vergato”.

Giuseppe Argentieri, sindaco di Vergato, ha evidenziato che: “la posizione condivisa da tutti i sindaci del Distretto è stata estremamente importante perché sottolinea come i servizi erogati dal nosocomio di Vergato siano a beneficio di tutti i cittadini del Distretto e non solo limitati al comune di vergato e territori confinanti. Questo, ritengo, denoti una grande maturità di tutti gli amministratori che, come già dimostrato su altri temi, anche sulla sanità evidenziano una visione di bene comune ampia e non campanilistica. Mi aspetto la stessa risposta da parte della dirigenza regionale nell’implementare i servizi promessi in tempi brevissimi”.

La posizione comune dei sindaci e del “Comitato Noi voi Vergato” fa seguito ad una riunione alla quale erano presenti anche i vertici dell’Azienda Usl di Bologna durate la quale è stata annunciata l’avvio dei lavori al PS di Vergato (consegnati ai primi di febbraio il cantiere ha tardato a partire a causa della guerra in corso che ha rallentato la reperibilità dei materiali) entro il mese di giugno per concludersi ad ottobre. la progettazione degli altri lavori interessanti l'Ospedale terminerà entro dicembre 2022, mentre la fine dei lavori è prevista nel 2024.