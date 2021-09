Porretta: donato un nuovo sistema di videolaparoscopia all'ospedale

Il Lions Club Porretta Terme - Alto Reno, grazie anche al contributo di BCC Felsinea, ha consegnato un nuovo sistema di videolaparoscopia all'ospedale di Porretta. Presenti alla cerimonia Paolo Bordon, Direttore Generale Ausl Bologna, il Cardinale Matteo Maria Zuppi, il sindaco di Alto Reno Terme Giuseppe Nanni; Giordano Bruno Arato, Governatore Distretto Lions 108tb; Andrea Rizzoli, Presidente BCC Felsinea.



“In una situazione come quella attuale è di fondamentale importanza rendere tutti gli ospedali più efficienti, anche quelli decentraticome l’Ospedale Costa di Porretta. Si tratta infatti di importanti e insostituibili punti di riferimento per le comunità locali distanti dalle città metropolitane- spiega Il presidente di BCC Felsinea Andrea Rizzoli - La stretta collaborazione fra BCC Felsinea e il Lions Club Porretta Terme - Alto Reno al fine di aiutare e promuovere il progresso dei servizi alla persona nel locale distretto sanitario è la miglior conferma di come l’attenzione per il territorio costituisca uno dei principali obiettivi di entrambi questi enti.”