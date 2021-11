L' Ospedale Rizzoli recluta pazienti per una sperimentazione di medicina rigenerativa

Il Rizzoli recluta pazienti affetti da tendinopatia rotulea a un solo ginocchio, che abbiano già subito un trattamento conservativo e che non abbia dato esito positivo, per una sperimentazione clinica mirata all’utilizzo di cellule stromali mesenchimali ottenute in seguito alla frammentazione meccanica del tessuto adiposo sottocutaneo addominale (SVF).

Come spiegato sul sito del Rizzoli, nell’ambito della medicina rigenerativa è attiva una sperimentazione clinica mirata all’utilizzo di cellule stromali mesenchimali ottenute in seguito alla frammentazione meccanica del tessuto adiposo sottocutaneo addominale (SVF) nel trattamento della tendinopatia rotulea - si legge - La terapia è di tipo conservativo e prevede l’iniezione intra e peri tendinea, sotto guida ecografica, di SVF autologo a livello del tendine stesso per via percutanea.

Alla sperimentazione possono partecipare uomini e donne con età compresa tra 18 e i 60 anni affetti da tendinopatia rotulea ad un solo ginocchio, che abbiano già subito un trattamento conservativo e che non abbia dato esito positivo. La partecipazione non è possibile per coloro che presentano:

Indice di massa corporea (BMI) > 30; Pazienti affetti da: malattie reumatiche, diabete, processi infettivi, epilessia, osteoporosi di stadio grave Pazienti sottoposti ad infiltrazione intra-tendinea di altra sostanza entro i 6 mesi precedenti; Pazienti sottoposti ad intervento chirurgico al tendine rotuleo entro i 12 mesi precedenti; Stato di immunodepressione; Malattie infiammatorie sistemiche in atto (non si considerano controindicazioni assolute gli esiti stabilizzati di tali patologie).

I pazienti interessati possono contattare l’Applied and Translational Research center (ATRc) dell’Istituto Ortopedico Rizzoli al tel. 051-6366501, martedì-mercoledì-giovedì dalle ore 9.00 alle 11.00.

Durante il colloquio telefonico verranno valutati i basilari criteri di inclusione, verranno fornite le prime informazioni e potrà essere fissato un eventuale appuntamento per la visita di selezione obbligatoria eseguita da un medico ortopedico, durante la quale verranno valutati i requisiti specifici necessari per partecipare alla sperimentazione.

Al momento della visita di selezione il paziente dovrà presentare obbligatoriamente o una ecografia recente (inferiore a 6 mesi) del ginocchio interessato, e/o una RMN recente sempre inferiore ai 6 mesi.

La sperimentazione è approvata dal Comitato Etico del Rizzoli e segue le Normative Europee delle Good Clinical Practice (GCP).

Info: Ior.it