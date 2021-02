Vaccino anti Covid a Bologna: chi può farlo, come prenotarsi e le domande più frequenti

Dal 15 febbraio 2021 è partita la campagna di vaccinazione e l'Azienda USL di Bologna spiega nel dettaglio chi può vaccinarsi e come prenotare, rispondendo alle domande più frequenti. E' bene precisare che il piano vaccinale prevede diverse fasi che coinvolgeranno gradualmente tutta la popolazione.

La prima campagna di vaccinazione riguarda gli Over 80:

nati prima del 31 dicembre 1936: possono prenotare dal 15 febbraio

nati dal 1 gennaio 1937 al 31 dicembre 1941: possono prenotare dal 1 marzo

Come si prenota:

tutti gli sportelli CUP

le farmacie con punto CUP

il numero verde 800 884888 (lun-ven: 7.30-17.30, sab: 7.30-12.30)

(lun-ven: 7.30-17.30, sab: 7.30-12.30) CUPWEB (www.cupweb.it)

il Fascicolo Sanitario Elettronico

APP ER-Salute

Chi effettua la prenotazione online (CUPWEB, FSE, APP), nei primi giorni della campagna, riceverà subito la data di prenotazione della prima dose, e solo nei giorni successivi la data con l’appuntamento della seconda dose. Tra gli allegati sono disponibili i moduli di consenso e anamnesi da compilare e portare all'appuntamento, assieme alla tessera sanitaria, e la nota informativa relativa al vaccino anti-covid somministrato.



Domande frequenti

Le seguenti domande e risposte sono state pubblicate dall'Ausl di Bologna sul propio sito:

Per fare il vaccino serve una prescrizione medica?

No, per fare il vaccino non è necessaria la prescrizione del Medico di medicina generale.



Non sono iscritto all’anagrafe sanitaria nell’Azienda USL di Bologna. Posso essere vaccinato?

Solo se sei residente nel territorio dell’Azienda USL di Bologna.



Non sono residente posso essere vaccinato a Bologna?

Solo se hai scelto un medico di medicina generale nel territorio dell’Azienda USL di Bologna

Ho avuto il COVID, posso vaccinarmi?

Chi ha avuto il Covid può vaccinarsi, in questa fase, però, si consiglia di aspettare sei mesi dalla guarigione prima di vaccinarsi.



Ho avuto il COVID dopo la prima dose di vaccinazione, posso fare la seconda?

In questo caso, non è indicato effettuare la seconda dose.

Quali vaccini vengono utilizzati?

In Emilia-Romagna al momento vengono utilizzati i vaccini Pfizer Biontech, Moderna e AstraZeneca. I primi due sono destinati prioritariamente agli operatori sanitari, a chi risiede in residenze sanitarie, e anziani, mentre il terzo è rivolto a Forze dell’Ordine e personale scolastico con meno di 55 anni.



C’è differenza tra i vaccini Pfizer Biontech e Moderna e il vaccino AstraZeneca?

Sì, i primi due sono vaccini sviluppati con il metodo del RNA messaggero, mentre il terzo utilizza un adenovirus indebolito. I tre vaccini hanno differenti modalità di conservazione, tempi di somministrazione diversi tra loro e grado di efficacia diverso. Tutti e tre sono stati autorizzati dalla massima autorità europea che si occupa della sicurezza dei farmaci e sono considerati pienamente efficaci per ridurre il numero di ospedalizzazioni tra i malati di Covid-19.



Quando farò la seconda dose?

Dipende dal vaccino che le è stato somministrato. Con Pfizer BionTech dopo almeno 21 giorni, con Moderna 28 giorni e AstraZeneca almeno dopo 63 giorni.



Ho avuto una reazione al vaccino (rossore, mal di testa, altro), a chi lo dico?

Puoi segnalarlo al tuo Medico di medicina generale, sul sito vigifarmaco.it o al servizio di farmacovigilanza dell'Azienda USL di Bologna: farmacovigilanza@ausl.bologna.it .



Dove ci si vaccina?

Nel territorio dell’Azienda USL di Bologna sono previste 22 sedi principali (hub) e altre decine di sedi temporanee (spot). Al momento della prenotazione sarà possibile scegliere tra le sedi disponibili.



Sono immunodepresso. Posso fare il vaccino?

Sono disponibili dati limitati sulle persone con immunodeficienza o in trattamento con farmaci immunomodulanti. Sebbene tali soggetti possano non rispondere altrettanto bene al vaccino, non sussistono particolari problemi di sicurezza, saranno infatti, vaccinati nella fase 2, in quanto maggiormente suscettibili di ammalarsi di COVID-19.



Soffro di allergie. Posso fare il vaccino?

Le persone con una storia di gravi reazioni anafilattiche o di grave allergia dovranno consultarsi col proprio medico prima di sottoporsi alla vaccinazione. Le persone che manifestano una reazione allergica grave dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino non devono ricevere la seconda dose.



Sono in gravidanza. Posso fare il vaccino?

I dati sull’uso del vaccino durante la gravidanza sono tuttora molto limitati, tuttavia studi di laboratorio su modelli animali non hanno mostrato effetti dannosi in gravidanza. Il vaccino non è controindicato e non esclude le donne in gravidanza dalla vaccinazione, perché la gravidanza, soprattutto se combinata con altri fattori di rischio come il diabete, le malattie cardiovascolari e l'obesità, potrebbe renderle maggiormente a rischio di COVID-19 grave. Ad ogni modo, la vaccinazione durante la gravidanza deve essere decisa in stretta consultazione con un operatore sanitario dopo aver considerato i benefici e i rischi.



Sto allattando. Posso fare il vaccino?

Sebbene non ci siano studi sull'allattamento al seno, sulla base della plausibilità biologica non è previsto alcun rischio che impedisca di continuare l’allattamento. Ad ogni modo, l’uso del vaccino durante l’allattamento dovrebbe essere deciso in stretta consultazione con un operatore sanitario dopo aver considerato i benefici e i rischi.

Fonte: ausl.bologna.it