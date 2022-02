Febbraio a costo zero: gli eventi gratis da non perdere a Bologna Mostre, incontri, performance. La Bologna free-entry offre tanti eventi a ingresso gratuito per tutto il mese e per ogni gusto. Ecco la lista di febbraio

Un mese intero a costo zero? La cultura a Bologna può essere anche ticketless. E che cultura! Fra gli appuntamenti di febbraio ce ne sono alcuni davvero imperdibili e qui sotto li abbiamo messi (più o meno) in fila.

Ecco gli eventi gratis di febbraio:

Giovedì 10 febbraio Nina Zilli presenta il suo primo romanzo "L'ultimo dei saette" all'Oratorio di San Filippo Neri. Arte, caos e amore. Una storia fuori tempo per chi non crede nelle coincidenze. Il primo, strepitoso romanzo di una delle più amate cantautrici italiane. Anna è come i suoi quadri: istinto, energia pura, eleganza e creatività; sempre in giro per il mondo per un vernissage o per piazzare un’opera. Ha una relazione con Marco, che dura da dodici anni, ma è ormai spenta, senza l’entusiasmo e la complicità dell’inizio. Durante un’asta di beneficenza, su uno yatch di lusso a largo delle isole Eolie, Anna incontra Raffaello, talentuoso trombettista jazz dall’aria sexy e stropicciata. Tra loro scoppia una chimica irrefrenabile, ma decidono di concedersi solo una notte: la più bella, in mezzo al buio del mare, per un amore che si rivela indicibile. Poi più niente. Ma quella notte ha portato lo scompiglio nelle loro vite: non riescono a smettere di pensarsi. Si muovono alla ricerca l’una dell’altro in una città vorticante di persone. Anna e Raffaello si rincorreranno per giorni, giocando col destino e col caos per vivere i giorni che cambieranno le loro vite.

Il 5 marzo di cento anni fa nasceva a Bologna Pier Paolo Pasolini. In questa ricorrenza la Biblioteca dell’Archiginnasio ha deciso di allestire una mostra dedicata alla sua formazione intellettuale e ai suoi esordi letterari, avvenuti proprio a Bologna tra la fine degli anni Trenta e i primi anni Quaranta. I documenti esposti, per la maggior parte provenienti dalle collezione dell’Archiginnasio, ma anche dalla Biblioteca Universitaria di Bologna, dal Centro studi archivio Pier Paolo Pasolini della Cineteca di Bologna, Archivio storico dell’Università di Bologna, dalla Biblioteca Cantonale di Lugano e dal Liceo Ginnasio Luigi Galvani, sono in parte già stati utilizzati per la banca dati Pasolini ’42 realizzata dalla Biblioteca dell’Archiginnasio nel 2015 e dove possono essere consultate le riproduzioni digitali integrali dei primi scritti di Pasolini. Alcuni materiali esposti sono particolarmente rari, come la rivista ‘Il Setaccio’, di cui Pier Paolo Pasolini, appena ventenne, fu uno dei fondatori e tra i principali redattori. La biblitoeca dell’Archinnasio possiede tutti i numeri, sfogliabili online. Al centro dell’esposizione il primo scritto pubblicato da Pasolini, il suo vero e proprio esordio letterario.

Si tratta di un articolo sulla poesia contemporanea, comparso nell’aprile del 1942 su Gioventù italiana del Littorio. Bollettino del Comando federale di Bologna, che fino alla riscoperta avvenuta nel 2015 non risultava citato in alcuno studio o bibliografia. La mostra, a ingresso gratuito, rimarrà aperta dal 15 febbraio al 19 marzo 2022 nei seguenti orari: da lunedì a venerdì 9 -19; sabato: 9 -18; domenica chiusa.

Sembianze è una riflessione intorno al tema del bullismo che approda a una performance dal vivo domenica 6 febbraio e a un’installazione dal 7 febbraio al 13 marzo 2022, entrambe al MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna (via Don Minzoni,14), presso gli spazi del Dipartimento educativo (ingresso gratuito).Il progetto Sembianze è stato pensato e realizzato da Arthea Lab e da Associazione Dedalus con il contributo di Fondazione del Monte e con la collaborazione e il patrocinio dell'Ufficio Giovani del Comune di Bologna e il supporto di Tper e Città Metropolitana. In collaborazione con il Dipartimento educativo MAMbo.

4. Lucio Dalla: 4 concerti dedicati all'artista bolognese

Nel mese di febbraio, in attesa del compleanno dell’artista, la casa di Lucio Dalla accoglierà quattro concerti che comporranno le tappe di un suggestivo viaggio nella musica ispirato dalla poetica e dalle passioni musicali dell’artista bolognese a cura del Conservatorio G.B. Martini di Bologna e Fondazione Lucio Dalla. Ogni giovedì trasmesso in diretta streaming sui canali del Conservatorio G.B. Martini di Bologna un concerto dalla casa di Lucio Dalla a partire dalle 20.30, con una durata di circa 40 minuti.

Direzione artistica di Teo Ciavarella, docente presso il Conservatorio, amico e collaboratore di Lucio Dalla per molto tempo.

Programma:

Giovedì 3 Febbraio ore 20.30

introduce il M° Teo Ciavarella

“Over The Rainbow”

Lucio amava il jazz e i jazzisti amano le sue canzoni

Concerto a cura del corso di Jazz del Conservatorio G. B. Martini di Bologna

Ada Flocco, voce

Calogero Siracusa, pianoforte

Saverio Zura, chitarra

Sergio Mariotti, contrabbasso

Francesco Benizio, percussioni

Giovedì 10 Febbraio ore 20.30

introduce il M° Francesco Giomi

“Imprevedibile Dalla”

Improvvisazioni elettroacustiche in omaggio a Lucio Dalla

Concerto a cura del corso di Musica Elettronica del Conservatorio G. B. Martini di Bologna

Daniele Carcassi, solo

Salvatore Miele e Andrea Sanna, duo

Giovedì 17 Febbraio ore 20.30

introduce il M° Walter Zanetti

“Da Piazza Grande alla magnifica Classica”

Versioni in acustico di capolavori

Concerto a cura del corso di Musica Classica del Conservatorio G. B. Martini di Bologna

Pietro Agosti, chitarra e contrabbasso

Mario Strinati, chitarra e violoncello

Giovedì 24 Febbraio ore 20.30

introduce il M° Aurelio Zarrelli, Direttore del Conservatorio

“Futura, cosa sarà e l’anno che verrà”

Uno sguardo al domani attraverso la poetica di Lucio

Concerto a cura del corso di Musica Applicata del Conservatorio G. B. Martini di Bologna

Giuseppe Tranquillino Minerva, voce e chitarra

Francesco Imbriaco voce, fisarmonica e piano

Daniele d'Alessandro, clarinetti e sax.

Diretta streaming dal canale Youtube del Conservatorio G.B. Martini di Bologna

Cosa c'è dietro alle quinte delle storie disegnate? Cosa guida l'ideazione e la realizzazione di tavole amate da tutti?

Per rispondere a queste domande - e a tutte le altre che curios* e appassionat* possono avere - torna dal 9 settembre Disognando, il ciclo di incontri con gli autori e autrici (sceneggiatori, sceneggiatrici e/o illustratori e illustratrici) che parlano del loro mestiere.

Gli incontri si terranno alle 17.30 e saranno accessibili al pubblico nel rispetto di tutte le misure di sicurezza previste dalle disposizioni sanitarie anticovid di legge.

Programma

13 gennaio Renato Gadda, Stefano Babini. Presentazione del libro Sfumature di Rosa

20 gennaio Piero Ruggeri presenta la graphic novel Jos.Che siano maledetti

10 febbraio Francesco Guerrini, Augusto Macchetto, Nicolino Picone, La Disney italiana

17 febbraio Matteo Matteucci, Valerio Frabetti, Rinaldo Falcioni, La guerra di Rendo

3 marzo Andrea Plazzi, Will Eisner Week 2022

Dove? Alla biblioteca Salaborsa (ore 17.30)

6. "Mio padre": Paola Gassman all'Oratorio San Filippo Neri

Quest’anno si celebra il centenario della nascita di uno dei più grandi e popolari attori del mondo teatrale e cinematografico, Vittorio Gassman: Il Mattatore. Ma cosa si nascondeva dietro all’uomo di successo, al protagonista dei più importanti film italiani del secondo Novecento, al carismatico interprete degli eroi shakespeariano in palcoscenico? Paola Gassman, la primogenita nata dal matrimonio con un’altra importante attrice come Nora Ricci, porta una testimonianza affettuosa e sincera. “Nessuno come lui – racconta – sapeva conciliare il successo teatrale con quello cinematografico. La sua vera forza era la poliedricità”. Ma Paola, a sua volta attrice, rivela anche che il padre non aspirava al mestiere che poi l’ha consacrato: “Studiava legge e fu la madre a iscriverlo all’Accademia per fargli vincere la timidezza”. Gassman è scomparso il 20 giugno 2000. Ore 20.30. Ingresso libero fino a esaurimento posti, con possibilità di prenotazione via email oratoriosanfilipponeri@mismaonda.eu o tramite sms / whatsapp 349.7619232.