L'ultima "chicca": 7 metri quadrati affittati a 520 euro

Parlare dell'emergenza abitativa a Bologna sta diventando quasi fastidioso e ripetitivo. Nei giorni scorsi ne abbiamo parlato con Valentino Minarelli, segretario regionale dei SUNIA - Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari, che ha definito la situazione "disastrosa", passando al setaccio le problematiche, una per una: dal turismo "selvaggio", al rapporto università-alloggi per studenti, alle condizioni economiche peggiorate fino all'arrivo di numerosi tecnici che lavoreranno al Tecnopolo che da qualche parte dovranno pur dormire.

Abbiamo parlato anche di richieste sempre più stringenti da parte di locatori e quindi di agenzie per stipulare i contratti di affitto e talvolta anche semplicemente per visionare l'abitazione.

Tra i costi mensili sempre più alti però, l'ultima segnalazione in ordine di tempo ha sconcertato parecchi lettori.

La "chicca" da 7 metri quadrati a 520 euro

L'agenzia immobiliare, con cui non siamo riusciti ad approfondire l'argomento, annuncia (testuale) "PICCOLO MONOLOCALE TUTTO RISTRUTTURATO - PUNTO DI APPOGGIO, Via Castiglione ad.ze, in perfetta palazzina con affacci interni, 1° piano, 7 MQ, servizio finestrato, aria condizionata, pompa di calore caldo freddo, accatastato come A4, posto bici" a .... 490 euro + 30 euro di spese condominiali

7 metri quadrati corrispondono più o meno a un bagno di medie dimensioni, non con la vasca idromassaggio e due lavandini, ma con il box doccia e i sanitari regolamentari, poco più di un sacello. Alla Certosa ci sono personaggi che riposano in tombe più grandi. O come la cabina di un traghetto, quella a prezzi popolari.

Ma l'obiezione potrebbe essere: "E' chiaro, lo dicono che è punto di appoggio". A noi sembra una definizione per indorare la pillola, ma comunque, di appoggio per cosa? Per dormire come in una cuccetta, per lasciare le valige, per fare una doccia, per schiacciare un pisolino in pausa pranzo? In centro, in via Castiglione, ci sta.

Ci ha poi incuriosito quell'A4. Secondo la tabella delle categorie catastali corrisponde a una "abitazione di tipo popolare - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifinitura di modesto livello e dotazione limitata di impianti quantunque indispensabili". Ma per "appoggiarmi" nel loculo popolare devo tirare fuori 5 pezzi da cento? Però a guardarci bene c'è anche il posto bici ...

