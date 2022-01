Bologna dal vivo: i concerti di gennaio da non perdere Musica dal vivo su piccoli e grandi palchi un po' per tutti i gusti: dal Pop al Rock, passando per il Soul. Tutte le date di questo mese

I tempi non sono facili, questo è certo. Di eventi ce ne sono, ma fino all'ultimo è sempre bene controllare che siano confermati e quali siano le regole per eccedervi. La musica resta la grande protagonista delle serate bolognesi anche a gennaio, giusto per allenarsi un po' a una stagione che ci porterà grandi concerti.

Ecco i concerti di gennaio:

1. Samuel (ex Subsonica) porta a Bologna il suo "Elettronica Club Tour"

Sabato 29 gennaio c'è Samuel a Bologna. Impossibile non fare un salto (nostalgico) ai Subsonica, impossibile quindi anche non fare un salto all'Estragon per godersi il concerto che arriva opo il successo estivo del “Cinema Tour”. Samuel torna live in tutti i più importanti live club d’Italia.

2. Gianni Morandi torna con "Stasera gioco in casa"

Dopo quasi due anni Gianni Morandi torna a cantare sul palco del Teatro Duse dal 19 gennaio 2022, riprendendo il filo dei suoi concerti Stasera gioco in casa, sospesi a causa della pandemia. Sono sei le date di recupero da segnare in agenda: 19, 20, 25, 27 gennaio, 8 e 9 febbraio alle ore 21. Tutti i biglietti precedentemente acquistati restano, pertanto, validi per le nuove date. Lo spettacolo promette, infatti, nuove emozioni grazie ad una scaletta rivista e aggiornata. Oltre ai suoi più grandi successi e al racconto dei momenti più importanti della sua vita, Gianni condividerà con il pubblico alcune delle sue riflessioni più recenti e interpreterà live anche il brano ‘L’allegria’, scritto per lui da Lorenzo Jovanotti. La canzone, uscita a luglio 2021 e diventata immediatamente una hit, è una sorta di inno alla rinascita, un brano scanzonato e pieno di entusiasmo, accolto da tutti come una spinta positiva a ripartire dopo le difficoltà. Ed è proprio questo lo spirito con cui Gianni tornerà a cantare per il suo pubblico, sul palcoscenico della sua città.

3. "Comete": Eugenio Campagna e il suo "real pop"

Eugenio Campagna, in arte Comete, è nato a Roma nel 1991.Il suo nome d’arte è la sua poetica: “Comete”, è l’esigenza di scrivere le sue storie che poi sono le storie di tutti. Per questo Eugenio definisce il suo genere “Real pop”, parlare del reale, di quel Cornflakes che racconta una storia d’amore. Ed è proprio “Cornflakes” il suo primo singolo, uscito durante la sua partecipazione come concorrente ad X Factor 13, arrivando in semifinale, e ricevendo il disco d’oro, con quel brano, superando oltre 10 milioni di streaming complessivi. Ad Aprile 2020 esce la sua cover di “En e Xanax”, storico brano di Samuele Bersani. Dopo i singoli “Glovo”, “Ma Tu”, “Naftalina”, è uscito Venerdì 4 Giugno 2021 il suo primo album, “Solo cose belle” per Columbia Records Italy (Sony Music). Al Locomotiv Club il 22 gennaio.

4. Enrico Nigiotti live

Dopo diversi rinvii, ecco che il concerto di Enrico Nigiotti arriva al Teatro Celebrazioni, il 18 gennaio alle 21.00. Il cantautore toscano torna in concerto per presentare per la prima volta live al pubblico i brani del suo ultimo album "Nigio" (Sony Music Italy) e i suoi più grandi successi, come "L'amore è" (certificato doppio platino e presentato alla 11ª edizione di X Factor), "Complici" feat. Gianna Nannini (certificato oro e fra i dieci brani più trasmessi in radio) e l'ultimo singolo "Notturna".

Nel mesi del lockdown Enrico Nigiotti ha scritto e registrato in casa il brano inedito "Terrazza Mascagni", un provino diretto e puro che il cantautore ha deciso di regalare ai suoi fan rendendolo fruibile tramite i suoi canali social. Un viaggio poetico in cui libera i suoi pensieri attraverso una finestra che dà sulla Terrazza Mascagni, uno dei luoghi più eleganti e suggestivi della città di Livorno.