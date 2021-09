La musica di settembre: i migliori concerti da non perdere a Bologna!

Stelle della musica, maghi del basso, artisti da consolle: un mese scoppiettante quello che ci aspetta per chiudere in bellezza l'estate

Che musica maestro. Tutto settembre per ascoltare tutti i generi, ancora all'aperto. Intanto c'è un evento che amiamo tutti, La Strada del Jazz: quest'anno ci sono addirittura Silvia Mezzanotte, Pippo Baudo ed Edoardo Vianello (sì, quello di Abbronzatissima e i Watussi!) e la stella sarà per Benny Goodman, clarinettista, compositore e bandleader statunitense. Eventi per tutto il weekend, concerti in Piazza Maggiore sabato sera e doenica pomeriggio. Per gli amanti del trip-hop vi dico subito che gratis e in Piazza Verdi per la rassegna "Verdi Viva" c'è il raffinato e bolognesissimo Suz

Ci sono anche i Gem Boy all'Estragon versione summer (Festa dell'Unità): suonano il 17 settembre alle 21.30 (apertura cancelli alle 19.00) e il concerto si terrà all'aperto con posti a sedere, nel rispetto delle vigenti normative anti-Covid. Non hanno bisogno di presentazioni: 20 anni di carriera, 6 album, 20.000.000 di visualizzazioni su YouTube, 200.000 fans su Facebook. Chi sono oggi i Gem Boy? Carlo Sagradini (cantante e autore dei testi), il gigante buono Max Vicinelli (tastierista, arrangiatore e autore delle musiche originali), il ruspante J.J.Muscolo (chitarrista), l'eclettico Andrea Taravelli (bassista), il figo Matteo Monti (batterista) e l'immancabile fac-totum Sdrushi (fonico in studio e nei live, e responsabile Internet). Un piccolo fenomeno bolognese che ci accompagna dalla loro nascita: se volete davvero godervi appieno il loro spettacolo fatto di musica, gag, voglia di divertire e divertirsi interagendo con il pubblico, non perdetevi il loro live! (ingresso gratuito).

Il sabato live di Borgo Mameli. Due appuntamento da segnalare: il 18 Settembre Farrapo & The Swinging Junkies e il 25 Settembre, A Glass of Winehouse. Non è proprio musica dal vivo, me sempre musica è. Il 25 settembre al Pontelungo Summer Festival c'è TY1, uno dei più famosi e talentuosi dj della scena hip hop italiana. L'ingresso è gratuito.

A Imola poi c'è Rockanastro Rock Party. Un evento che dura dal 16 al 26 settembre e mette insieme un po' di tutto, purchè rock! Per citare solo alcuni live: Bellaprika (il 16 settembre), Mama Mouse Live (il 19 settembre), Comete (il 21 settembre), Cadillac Live (il 24 settembre), Datura live show (il 26 settembre).