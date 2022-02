I migliori 10 eventi di questo weekend a Bologna Roberto Bolle e Silvio Orlando, arriva anche Vincenzo Salemme. Per gli amanti della musica appuntamenti con il Jazz e con il Blues, ma ci sono anche i giovanissimi. Ce n'è anche per chi vuole farsi una bella camminata o portare i bimbi a teatro

Cosa fare a Bologna sabato e domenica? Annoiarsi, no di certo. Alcune guide per orientarsi fra le mostre, approfittare degli eventi a ingresso gratuito, pensare a una serata o a un pomeriggio a teatro ci sono già (eccole qui sotto!) ma entrando nel merito del weekend che si sta per aprire altri eventi imperdibili spuntano all'orizzonte. E ce ne sono per tutti i gusti.

(per gli amanti della danza e non solo)

Un'occasione imperdibile per vedere sullo stesso palco l'étoile dei due mondi Roberto Bolle con star internazionali della danza, un vero e proprio viaggio attraverso la bellezza e la magia di questa forma d'arte. Roberto Bolle, protagonista assoluto della danza, di questi Gala non è solo interprete ma anche direttore artistico. I suoi Gala sono diventati uno straordinario strumento di diffusione della danza e delle sue eccellenze a un pubblico trasversale, composto da migliaia di appassionati e non solo. Bolle, forte della sua esperienza sui palcoscenici più importanti del mondo, riesce a rendere ognuno di questi spettacoli unici nel loro genere ricreando un'atmosfera magica che celebra la bellezza e l'eleganza della danza. Accanto a lui i più importanti ballerini del mondo per realizzare un programma sorprendente, in grado di affascinare un numero di spettatori sempre più vasto ed eterogeneo. I Gala Roberto Bolle and Friends rappresentano un'opportunità culturale rara e di grandissimo prestigio, un viaggio imperdibile attraverso diversi stili e scuole differenti che suscitano emozioni sempre nuove.

2. "Ready Made Ensemble": l'Orchestra Senzaspine live al conservatorio

(per chi ci voleva andare già l'8 gennaio)

Orchestra Senzaspine presenta "Ready Made Ensemble". Tutti insieme (e sono già tanti loro!) ci si vede al Conservatorio GB Martini in Sala Rossa sabato 12 febbraio alle 21.00. Dirige: Tommaso Ussardi. Cosa ascoltiamo? Johann Sebastian Bach, concerto Brandeburghese n. 3 in Sol Mag BWV 1048 (1718). Musiche di Johann Sebastian Bach, Nicola Sani, Steve Reich a cura di Orchestra Senzaspine. Tutti i dettagli: Orchestra Senzaspine in collaborazione con il coro Ready Made Ensemble e con la collaborazione di Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna, AngelicA | Centro di Ricerca Musicale. Biglietti: 15 euro intero – ridotto 5 euro.

3. Shanna Waterstown: il blues femminile live

(per chi si vuole sentire un po' newyorkese)

Shanna Waterstown è considerata una delle più interessanti voci blues femminili degli ultimi anni. Nata nel Sud degli Stati Uniti, è cresciuta nelle “churches” della sua città cantando prevalentemente gospel, per poi trasferirsi a New York, poco più che adolescente. In quel nuovo contesto entra a contatto con il jazz e il musical. Queste nuove espressioni musicali uniti ad alcuni fortunati tour ln giro per il mondo con artisti del calibro di Buddy Guy la portano ad avvicinarsi sempre più a Parigi, città che nel giro di pochi anni diventerà la sua nuova sede abitativa. Il suo ultimo lavoro discografico, Inside My Blues, ha incontrato il parere più che favorevole di pubblico ed addetti ai lavori che l’hanno consacrata all’unanimità come la voce più autorevole della nuova scena mondiale. La sua band è composta da musicisti di consolidata esperienza che vantano collaborazioni di prestigio con artisti dell'ambiente Rock, Blues, Soul, Funky internazionale. Sabato sera sarà al Bravo Caffè di Bologna.

SHANNA WATERSTOWN - voce

MARCO MARCHIONNI – chitarra

WALTER CERASANI – basso

GIANPAOLO FEOLA – batteria