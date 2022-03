Weekend a Bologna: i 10 eventi da non perdere questa settimana Lella Costa, Nancy Brill, Giuseppe Giacobazzi: questi solo alcuni dei nomi che passeranno da qui fra venerdì e domenica. E poi sono tanta musica ed eventi all'aperto

Il passaggio da marzo ad aprile in un fine settimana: tutto quello che possiamo prenderci fra venerdì e domenica in 10 appuntamenti fra musica, teatro, eventi per bambini e visite guidate. I personaggi che gravitano in città questo weekend? Nomi come Lella Costa, Nancy Brill, Giuseppe Giacobazzi. E dalle favole più belle: "Il piccolo principe" di Antoine de Saint-Exupéry. In tutto questo, come ben sappiamo, dal 1°aprile cambiano un po' di regole in quanto a regole anti-covid: tutte le novità.

Ecco i 10 eventi imperdibili di questa settimana:

(per una bella serata a teatro)

"Due sorelle gemelle in contrasto tra loro, come due pianeti opposti nello stesso emisfero emotivo. Anemone, sensuale e irriverente, che aderisce a ogni dettaglio della vita con vigoroso entusiasmo, e il suo opposto Ortensia, uccello notturno, irsuta e rabbiosa creatura in cerca di una perenne rivincita. Le due per un gioco scenico si rivolgono alla stessa terapeuta dell'occulto e svuotano il serbatoio di un amore solido come l'odio..." scrive Margaret Mazzantini del suo spettacolo "Manola" che va in scena venerdì 1 aprile al Teatro Celebrazioni.

(per i più curiosi)

La Regione Emilia-Romagna aderisce al progetto dell'associazione nazionale Case della memoria, che il 2 e il 3 aprile permetterà di visitare le abitazioni di una serie di personaggi illustri che hanno lasciato un'eredità nella cultura. "Vedere i luoghi della vita quotidiana aiuta a capire meglio gli artisti" ha detto Mauro Felicori, assessore regionale alla Cultura. E a Bologna cosa c'è da scoprire? Qui tutte le tappe.

(per chi vuole sentire storie di grandi donne)

Mary Anderson ha inventato il tergicristallo. Lillian Gilbreth la pattumiera a pedale. Maria Telkes e l’architetto Eleanor Raymond i pannelli solari. Entrano in gruppo, scambiandosi idee geniali per migliorare il vivere quotidiano. Ci sono Marie Curie, Nobel per la fisica, e Olympe De Gouges che scrisse la Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina. Ci sono Tina Anselmi, primo ministro della Repubblica italiana, e Tina Modotti, la fotografa guerrigliera. E ballano. Ballano Ingrid Bètancourt, Hannah Arendt, Annie Besant, Grazia Deledda, Iolanda D’Aragona, Anna Frank, Eloisa, Artemisia Gentileschi e molte, molte altre, fino a farci girare la testa ed essere più di … cento! Una al minuto. Tante eppure non ancora tutte le valorose nella voce e nei gesti di Lella Costa che come un gran cerimoniere le invita a entrare e balla con loro. Perchè, come disse magistralmente e per sempre una di loro, Emma Goldman, se non posso ballare questa non è la mia rivoluzione. Da venerdì 1 aprile a domenica 3 aprile Lella Costa in scena al Teatro Duse con lo spettacolo "Se non posso ballare...non è la mia rivoluzione".