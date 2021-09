Da 1 a 10, gli appuntamenti imperdibili di questo weekend a Bologna

Fiori e artigianato ai Giardini Margherita, la grande festa della Paella, grande musica free entry in Piazza Verdi e tanto altro ancora per una tre giorni senza sosta

L'estate è ancora qui. Sì, il clima è favorevole e gli eventi all'aria aperta ci fanno restare fuori volentieri. Mercatini, concerti, teatro, eventi di piazza aperti e gratuiti: così la città ci accoglie per il weekend dell'11 e 12 settembre. Come ogni settimana facciamo il nostro bel decalogo degli eventi che vi vogliamo segnalare, anche se nella nostra agenda di appuntamenti ce ne sono ancora tanti altri (qui tutte le proposte del fine settimana). Intanto però, la selezione eccola qui.

Altro momento particolare della rassegna sarà l’omaggio a Claudio Lolli di Marco Rovelli e Paolo Capodacqua (11 settembre) con un recital-concerto tratto dalla biografia narrativa su Claudio Lolli e i suoi mondi, "Siamo noi a far ricca la terra", edita da Minimum Fax. La serata speciale si inserisce nella rassegna "Verdi Viva. La piazza cambia musica", ideata e organizzata dalla Fondazione Rusconi in collaborazione con il Comune di Bologna, nell’ambito di Bologna Estate 2021. Qui il programma completo e le mpdalità di partecipazione (gratuita).

Al via dal 9 all’11 settembre "Maple Death in the Park", una tre giorni di concerti suddivisa su due palchi, con live, djset e banchetti. Dove? Al Parco della Montagnola (Frida nel Parco). Dopo due stagioni estive di appuntamenti si intensifica la collaborazione tra Maple Death Records e Frida Sugarhill, rassegna dedicata alla musica underground, in programma a Frida nel parco, il chiosco azzurro che si trova dentro al parco della Montagnola. La line-up prevede alcune delle migliori uscite di Maple Death nel 2021. Prevista l'anteprima mondiale del nuovo spettacolo di John Duncan e Stefano Pilia 'Try Again'.

Paella e sangria insaporiscono questo bello e intenso weekend di settembre. Sabato 11 e domenica 12 settembre a FICO Eataly World, il sapore e il gusto della cultura spagnola passano attraverso i piatti più rappresentativi e le atmosfere della musica latina. Nel parco da gustare di Bologna, per celebrare la giornata mondiale della paella (cheè il 20 settembre), sarà possibile gustare, direttamente dalla Spagna, la vera paella di pesce o di verdura nel Frutteto di FICO in due giornate d’eccezione: sabato 11 settembre dalle ore 19.00 alle 22.00 e domenica 12 settembre dalle ore 12.00 alle 16.00.