I migliori eventi di questo weekend: musica, teatro e appuntamenti per tutti i gusti Tanti spettacoli a teatro, musica dal vivo, laboratori per bambini e persino una caccia al tesoro. Come vivere al meglio il fine settimana in arrivo? Ecco le nostre proposte

La situazione è quella che è e molti eventi sono stati rimandati o cancellati a causa dell'elevato numero di contagiati. La cultura però non si ferma, soprattutto nel week-end. Per chi si è ripreso dalla prima settimana dopo la pausa natalizia abbiamo un bel programma. Cosa fare a Bologna sabato e domenica? Ecco 10 idee.

(per chi pensa a una bella sera a teatro)

Fino a domenica 16 gennaio la Compagnia Molière, la Contrada Teatro Stabile di Trieste in collaborazione con Teatro Quirino, Vittorio Gassman Emilio Silfrizzi presentano "Il Malato Immaginario" di Molière adattamento e regia di Guglielmo Ferro: "Il teatro come finzione, come strumento per dissimulare la realtà, fa il paio con l’idea di Argante di servirsi della malattia per non affrontare 'i dardi dell’atroce fortuna'".

"La comicità di cui è intriso il capolavoro di Molière viene così esaltata dall’esplosione di vita che si fa tutt’intorno ad Argante e la sua continua fuga attraverso rimedi e cure di medici improbabili crea situazioni esilaranti.

Una comicità che si avvicina al teatro dell’assurdo, Molière, come tutti i giganti, con geniale intuizione anticipa modalità drammaturgiche che solo nel’900 vedranno la luce. Si ride, tanto, ma come sempre l’uomo ride del dramma altrui." - Guglielmo Ferro.

(per chi va oltre un libro)

Sabato 15 gennaio "Momenti di Trascurabile (In)felicità" in scena al Teatro Celebrazioni. Di e con Francesco Piccolo e la partecipazione speciale di Pif. Francesco Piccolo e Pif, già protagonista del film Momenti di trascurabile felicità, tornano nuovamente sul palco con Momenti di trascurabile (In)felicità. Lo spettacolo è tratto da Momenti di trascurabile felicità e Momenti di trascurabile infelicità a cui nel 2020 si è aggiunto Momenti trascurabili vol.3. Si tratta di un modo semplice per avere un contatto diretto e vivo con i lettori, un'occasione per fare parlare i libri, con la voce inconfondibile di chi li ha scritti, in un'ora dedicata ai momenti trascurabili dell'esistenza quotidiana - che ci accomunano tutti in un sorriso (a volte amaro). Ormai è come se Francesco Piccolo li avesse brevettati, questi momenti di cui è fatta la vita: c'è qualcosa, nella qualità del suo sguardo che dilata il tempo delle nostre giornate con leggerezza e vitalità. Il divertimento di vivere ogni istante (anche quelli che dimenticheremmo volentieri) ormai lo conosciamo bene. E non ci stancheremo mai di ritrovarlo.

(attività per famiglie)

Domenica 16 gennaio "Canova alla riscossa": uno speciale racconto animato per bambini e famiglie nella scoperta dell’incredibile avventura che ha come protagonisti Napoleone, Antonio Canova e alcuni tra i più importanti capolavori della Pinacoteca da lui riportati a Bologna. Il percorso sarà condotto dalle studentesse del Biennio di Didattica dell’Arte e Mediazione culturale del Patrimonio Artistico dell’Accademia di Belle Arti di Bologna. Rivolto a bambine e bambini dai 6 agli 11 anni e famiglie - max. 12 bambini + 1 adulto accompagnatore ogni bambino. Durata 90 minuti. Prenotazione obbligatoria Scrivere all’indirizzo pin-bo.urp@beniculturali.it specificando i nominativi di tutti i partecipanti all’attività e attendere la conferma di avvenuta prenotazione.