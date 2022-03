Weekend a Bologna: i 10 eventi che imperdibili di questa settimana Fra i nomi di questo weekend quello di Ambra Angiolini, Pino Insegno e Fabrizio Bosso. Cose da fare tra passeggiate, pomeriggi in famiglia, serate a teatro o a un concerto

Il nodo: Ambra Angiolini e Arianna Scommegna

Il weekend della Festa del Papà! Ve lo ricordate vero che il 19 marzo (sabato quindi) è la Festa del Papà? Zeppole a volontà, ma anche una buona occasione per trascorrere un po' di tempo insieme. Contanto su una primavera che dovrà pure arrivare prima o poi, lo sguardo inizia a spostarsi all'aria aperta, ma le serate ideali sono nei teatri, nei cinema, nei luoghi in cui si fa musica. Da dove cominciamo? Partiamo dal nostro classicone, il decalogo degli imperdibili e se non c'è nulla che vi soddisfi (che incontentabili!) ecco qui tutti gli eventi del weekend.

(per chi farebbe un salto a Dublino per una birra a Temple Bar)

Quattro giorni di Irlanda in Festa, da giovedì 17 a domenica 20 marzo, dopo due anni di stop forzato. L’evento che negli anni ha rappresentato la più importante manifestazione di cultura irlandese organizzata in Europa in occasione del St’Patrick’s Day, torna a Bologna e lo fa per la prima volta al Parco della Montagnola. Non manca la musica: si alterneranno sul palco gruppi di musica folk irlandesi e italiani con i rispettivi live, ai quali il pubblico potrà partecipare comodamente seduto ai tavoli disposti su tutta l’area (per via delle restrizioni in vigore).

(per chi ha voglia di uno spettacolo che fa riflettere)

Da venerdì 18 a domenica 20 marzo Ambra Angiolini e Arianna Scommegna in scena al Teatro Celebrazioni con lo spettacolo "Il Nodo". Un'aula di una scuola pubblica. È l'ora di ricevimento per un'insegnante di una classe di prima media. È tesa, ha la testa altrove, è in attesa di una telefonata che non arriva mai. Al colloquio si presenta inaspettatamente la madre di un suo allievo. Vuole parlarle, ma non sarà un dialogo facile. Suo figlio alcuni giorni prima è stato sospeso, è tornato a casa pieno di lividi e lei vuole a tutti i costi capire il perché. È stato vittima di bullismo o forse è stato lui stesso un molestatore...

(per gli appassionati di jazz ma non solo)

Un grande del Jazz affianca il giovanissimo talento bolognese Cavestri per due serate di musica al Bravo Caffè. Succede venerdì 18 e domenica 20 marzo, quando il pianista compositore appena diciottenne salirà con un trio d’eccezione. Con Francesco Cavestri non solo i consolidati compagni di viaggio Max Turone (basso) e Roberto “Red” Rossi (batteria), ma anche il grande trombettista Fabrizio Bosso. La coronazione di un sogno per Francesco e un'ottima opportunità per le nostre orecchie.