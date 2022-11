Guida al weekend: i migliori eventi a Bologna e provincia Fiera del cioccolato e notte bianca dedicata, palchi cittadini frizzanti ed eventi per i più piccoli, conditi con appuntamenti gustosi sparsi per il territorio.

Che fare a Bologna questo weekend? Un appuntamento che mette l'acquilina e bocca lo abbiamo ed è interamente dedicato al cioccolato con tanto di "notte bianca", a teatro ci sono mariti invisibili e improvvisazioni, feste del Ringraziamento e dei sapori del territorio in giro per la provincia e poi tanta musica, con colonne sonore dal venerdì alla domenica che vanno dal jazz al reggae. Al solito, non mancano gli appuntamenti per i più piccoli.

Atmosfera natalizia? Abbiamo anche quella visto che sono già partiti i primi eventi. Ecco quelli che vanno in scena questo fine settimana: oltre alla Fiera di Santa Lucia, c'è la Fiera di Altabella e anche il Mercatino di Natale Ageop. Qui tutti i mercatini di Natale a Bologna già annunciati per il 2022. E come sarà il tempo questo weekend? Ecco il meteo.

Ecco i 10 eventi da non perdere:

(per golosi senza sensi di colpa)

Eccolo, è questo il fine settimana più goloso perché torna il "Cioccoshow". Dal 17 al 20 novembre in Piazza XX Settembre (e non solo visto che ci sono gli eventi off) la kermesse dedicata al mondo del cioccolato artigianale con tante sorprese da scoprire e una quarantina di espositori. E sabato 19 novembre si va avanti fino a mezzanotte con la Ciocconight! La colonna sonora di questa edizione sarà quella dei Queen Vision, la più importante Tribute Band Italiana dei Queen. Sui banchi tutti i gusti del cacao: fondente, vegan, bio, bean to bar.

(per una messinscena innovativa)

Venerdì 18 e sabato 19 novembre lo spettacolo "Il marito invisibile" in scena al Teatro Celebrazioni. Nella pièce, una videochat fra due amiche cinquantenni che non si vedono da tempo, Fiamma e Lorella. I saluti di rito, qualche chiacchiera, fino a quando Lorella annuncia a sorpresa che si è sposata. La cosa sarebbe già straordinaria di per sé, vista la proverbiale sfortuna con gli uomini della donna, ma diventa ancora più incredibile quando a svelarsi è la particolarità del marito: la sua invisibilità. Fiamma teme che l'isolamento abbia prodotto danni irreparabili nella mente dell'amica e si propone di aiutarla, ma non ha fatto i conti con la sconcertante attrazione di noi tutti per l'invisibilità. Il marito invisibile di Edoardo Erba è la prima commedia in video call, è una messinscena innovativa con le attrici che recitano, sul palco, senza mai guardarsi negli occhi. In alto le due donne appaiono in due grandi schermi mentre sono nelle loro case, la realtà virtuale sembra superare quella reale. Nell'esilarante commedia sulla scomparsa della nostra vita di relazione, in scena due straordinarie attrici che accompagneranno il pubblico in un viaggio che è lo specchio della nostra attualità.

(per scoprire un'altra storia della città)

Sabato 19 novembre secondo appuntamento con "Acque nascoste". I bolognesi, abitanti di una città che non è attraversata da alcun fiume (ma abituati “a dicer sipa tra Savena e Reno”. come dice Dante nel XVIII canto dell’Inferno), hanno imparato nel tempo a “catturare” le acque dai due fiumi che la contornano ed a ricavare da esse l’energia necessaria al suo sviluppo; ma queste acque non sono solo i canali di Reno e Savena, bensì costituiscono una fittissima rete di torrenti, canali, chiaviche e battocchi, in gran parte (oggi) sotterranei e sconosciuti ai più. Nell’incontro, del 19 novembre, verrà illustrata questa rete e come si è andata formando e modificando nel tempo.