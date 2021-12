I migliori eventi del weekend prima di Natale: 10 appuntamenti per tutti i gusti Concerti, spettacoli a tema natalizio, xmas party, eventi per bambini e mercatini. Tutto in tasca, tutto in un solo (frizzantissimo) fine settimana

Manca una settimana a Natale, l'atmosfera c'è tutta e questo weekend sembra fatto apposta per rilassarsi fra concerti, spettacoli a teatro, mercatini e appuntamenti per i più piccoli, godendosi il clima già festivo e frizzante. Orientarsi, in questa agenda varia, potrebbe essere un problema e qui subentra il nostro ormai classico decalogo. I 10 eventi da non perdere? Eccoli qui!

Oltre al decalogo però, qualche segnalazione a tema Christmas e dintorni, va fatta: la mappa dei presepi di Bologna e dintorni; tutti gli eventi top di Natale da qui all'Epifania. E se qualcuno comincia con il tormentone Cosa fai a Capodanno?, ecco comuincia pure a pensarci partendo da qui.

1. La Bologna Bridge Band al Mercato Albani

(per chi va al mercato non solo per la spesa)

Sabato pomeriggio (alle 19.00) la Bologna Bridge Band arriva al Mercato Albani. Carichi di doni e pacchi di Blues, Funk, Groove ...Per una sera il Mercato Albani si trasformerà in Bourbon Street (New Orleans). Serata ideale per i freddolosi visto che il ritmo ondiavolato della band è perfetto per ballare e scaldarsi. "Che poi arriva il Natale con i suoi canti d'angoscia e mestizia!"

2. Concerto del Ringraziamento alla Basilica di San Martino

(per chi ama la musica classica)

Sabato 18 dicembre alle 21.00 il concerto del Ringraziamento del coro regionale Aerco - Consort Barocco del Coro Santo Spirito di Ferrara. Programma: A.Corelli: Concerto grosso in sol minore, op. 6, n. 8 (fatto per la notte di Natale); A. Vivaldi: Nulla in mundo pax sincera, RV 630, per orchestra d'archi e soprano; A. Vivaldi: Gloria in re maggiore, RV 589 per soli, coro, tromba, oboe, archi e basso continuo. D. Venturi: La Rosa Bianca, per coro spazializzato ed elettronica preparata. Il Concerto del Ringraziamento è organizzato da AERCO in collaborazione con LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori) per ringraziare tutti i sanitari della Regione Emilia-Romagna per la loro opera a favore degli ammalati di covid-19 durante i due anni di pandemia.

Tim Sharp, Direttore

Chiara Brunello, Mezzosoprano

Patrizia Cigna, Soprano

(per chi vuole andare a tempo per una serata intera)

Sabato 18 dicembre "La Notte del Gospel" (clima sonoro perfetto per il weekend subito prima di Natale) in scena al Teatro Celebrazioni. L'artista J. David Bratton, gigante della musica gospel, produttore, autore e insegnante, torna in Italia dopo il successo ottenuto nelle passate tournée, questa volta con una formazione d'eccezione che accoglie i migliori cantanti e musicisti del gospel americano provenienti dalla Virginia e New York, Virginia Union Gospel Choir.